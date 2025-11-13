ВТБ выяснил, сколько свободных денег россияне хранят на карте Экономика

Фото: ВТБ

По данным ВТБ, средний остаток свободных средств на картах клиентов банка составляет 52,3 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом показатель незначительно снизился за счет интереса к накопительным продуктам. Одновременно клиенты сохраняют себе «несгораемую сумму», получая кешбэк даже за остатки на текущих счетах.

В зависимости от поколений тренд на свободные деньги отличается. У зумеров средний остаток на карте увеличился за год на 26%, до 15,3 тыс. рублей. У бэби-бумеров средняя сумма на их картах достигла 81,3 тыс. рублей, что на 1% больше, чем годом ранее. Поколение X сократило среднюю сумму на картах на 4%, до 52,8 тыс. рублей, а у миллениалов снижение составило 1,7%, до 38,4 тыс. рублей.



При этом средний остаток средств на картах у клиентов ВТБ остается на стабильном уровне. Этому способствует в том числе возможность получения дополнительных категорий кешбэка за хранение средств на счетах карты, которая была запущена в конце прошлого года. Число клиентов, которые становятся активными участниками программы лояльности, выросло на 5%.



Благодаря новой возможности среднее количество активных категорий кешбэка у клиентов выросло с 3 до 5. Наиболее популярными дополнительными категориями стали аптеки, АЗС, универсальная категория «за все покупки», книги и канцтовары, платные дороги и супермаркеты. Больше всего таких категорий кешбэка подключают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Чувашской Республике и Новосибирской области.