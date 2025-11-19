Современные медиакиоски могут появиться в Нижегородской области

Фото:
Во время встречи с представителями бизнес-сообщества Нижегородской области, прошедшей 19 ноября, губернатор Глеб Никитин поддержал инициативу по установке новых медиапавильонов. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
С предложением выступил генеральный директор ООО "Пресса для всех" Андрей Тимофеев. Он отметил, что сфера распространения печатной продукции сталкивается с серьезными трудностями, в том числе из-за активного распространения цифровых медиа. Но, по его словам, несмотря на общие тренды, интерес к газетам и журналам, особенно среди пожилых граждан, остается достаточно высоким. Он предложил ориентироваться на успешный опыт Москвы, где с лета 2025 года реализуется пилотный проект по размещению современных медиакиосков.
Андрей Тимофеев подчеркнул, что новые павильоны кардинально отличаются от привычных газетных киосков: это современные, визуально привлекательные и функциональные пространства.
Глеб Никитин поддержал инициативу и поручил министерству туризма и министерству информационной политики региона наладить взаимодействие с предпринимателем для проработки проекта.
По данным мэрии Москвы, медиакиоски представляют собой открытые павильоны с возможностью зайти внутрь. В них можно приобрести широкий ассортимент газет, журналов, книг, а также сезонные товары, сувениры, напитки и снеки. Кроме того, посетителям доступны зарядка мобильных устройств, мультимедийные экраны с картой города, афишей мероприятий и возможностью обратной связи.
Ранее сообщалось, что новости НИА "Нижний Новгород" начали транслировать на digital-экранах города.
