Работу нижегородского метро могут продлить для пассажиров "Буревестника"

В Нижнем Новгороде обсуждается возможность продления времени работы метро в связи с запуском нового двухэтажного поезда "Буревестник", который начнёт курсировать между Москвой и Нижним с 3 декабря.
Как сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев 20 ноября на заседании комитета по транспорту и связи Законодательного собрания региона, прорабатывается вопрос о продлении работы метрополитена до 00:20.
Это необходимо для того, чтобы пассажиры вечернего рейса "Буревестника" могли успеть сделать пересадку на городской транспорт.
Тюленев также уточнил, что в зависимости от расписания некоторые составы поезда будут останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире.
Ранее было опубликовано видео двухэтажного "Буревестника" Нижний Новгород — Москва.
Также сообщалось, что стоимость билетов на "Буревестник" будет варьироваться от 1600 рублей в зависимости от класса и условий поездки.
