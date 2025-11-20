Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Общество

Работу нижегородского метро могут продлить для пассажиров "Буревестника"

20 ноября 2025 11:47 Общество
Работу нижегородского метро могут продлить для удобства пассажиров Буревестника

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде обсуждается возможность продления времени работы метро в связи с запуском нового двухэтажного поезда "Буревестник", который начнёт курсировать между Москвой и Нижним с 3 декабря.

Как сообщил заместитель начальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев 20 ноября на заседании комитета по транспорту и связи Законодательного собрания региона, прорабатывается вопрос о продлении работы метрополитена до 00:20.

Это необходимо для того, чтобы пассажиры вечернего рейса "Буревестника" могли успеть сделать пересадку на городской транспорт.

Тюленев также уточнил, что в зависимости от расписания некоторые составы поезда будут останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире.

Ранее было опубликовано видео двухэтажного "Буревестника" Нижний Новгород — Москва.

Также сообщалось, что стоимость билетов на "Буревестник" будет варьироваться от 1600 рублей в зависимости от класса и условий поездки.

