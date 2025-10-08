Вагоны "Буревестника" подтвердили сертификат соответствия Таможенного союза

Фото:
Пассажирские двухэтажные вагоны с местами для сидения, построенные по заказу ФПК («дочка» РЖД) и предназначенные для использования на Горьковской железной дороге в составе фирменного поезда «Буревестник» Москва – Нижний Новгород, подтвердили сертификат соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза.
Комфорт пассажиров в них обеспечивается продуманной планировкой салона с двумя вариантами размещения: на 104 и 60 посадочных мест.
В отличие от вагонов предшествующей модификации, которые эксплуатируются в составах поезда «Аврора», в них установлен дополнительный туалет (теперь их три в каждом вагоне), а подсветка «звёздное небо» есть не только в вагонах первого, но и второго классов.
К моменту запуска «Буревестника» производитель (ТВЗ) планирует передать ФПК 37 вагонов разных моделей, необходимых для формирования составов.
Напомним, скоростные двухэтажные поезда «Буревестник» сообщением Нижний Новгород – Москва будут курсировать по Горьковской железной дороге с 3 декабря 2025 года. В зависимости от расписания «Буревестник» будет останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире, а время в пути составит около 4 часов.
В состав войдут от 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. Так, за один рейс поезд сможет перевозить свыше 730 пассажиров.
