Более 52 млн рублей выделят на работы для продления метро в Сормове Общество

Фото: Кира Мишина

АО "Моспромпроект" инициировало электронный аукцион на проведение инженерно-геологических изысканий, необходимых для строительства метрополитена в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок 3 октября 2025 года.

Согласно условиям тендера, будущему подрядчику предстоит выполнить комплекс исследований на участке между станцией "Буревестник" и планируемой станцией "Сормовская". Работы проводятся в рамках проекта продления Сормовско-Мещерской линии метро.

Финансирование геологических изысканий предусмотрено за счёт бюджета города Нижнего Новгорода на 2026 год, а также за счёт инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного из областного бюджета.

Приём заявок от компаний, желающих принять участие в аукционе, открыт до 18 октября 2025 года. Победителю предстоит выполнить все предусмотренные контрактом работы в течение 40 календарных дней с момента подписания договора.

Сообщалось, что нижегородские власти утвердили изъятие еще четырех гаражей в Сормовском районе для нужд строительства метро. Известно, что новая станция будет располагаться на Станционной улице.

Ранее был представлен проект планировки территории под будущую станцию метро.