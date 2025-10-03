Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Последние новости рубрики Общество
03 октября 2025 18:1584% молодых россиян выбирают семью как главную ценность
03 октября 2025 18:00Суд обязал нижегородца выплатить более 1,9 млн рублей за ущерб почве
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
03 октября 2025 17:50Более 52 млн рублей выделят на работы для продления метро в Сормове
03 октября 2025 17:38Учёные, политики и духовенство обсудили роль ополчения 1612 года в Нижнем Новгороде
03 октября 2025 17:00Нижний Новгород принял стратегическую сессию окружного форума "Студтуризм-2025"
03 октября 2025 16:44Нижегородских родителей и педагогов приглашают на бесплатные встречи с психологом
03 октября 2025 16:35Более 6000 скважин пробурили для новых станций нижегородского метро
03 октября 2025 16:14Какие сервисы доступны в Нижегородской области без интернета 
03 октября 2025 16:01Нижегородский кадровый центр приглашает жителей региона на ярмарки вакансий в октябре
Общество

Более 52 млн рублей выделят на работы для продления метро в Сормове

03 октября 2025 17:50 Общество
Более 52 млн рублей выделят на работы для продления метро в Сормове

Фото: Кира Мишина

АО "Моспромпроект" инициировало электронный аукцион на проведение инженерно-геологических изысканий, необходимых для строительства метрополитена в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок 3 октября 2025 года.

Согласно условиям тендера, будущему подрядчику предстоит выполнить комплекс исследований на участке между станцией "Буревестник" и планируемой станцией "Сормовская". Работы проводятся в рамках проекта продления Сормовско-Мещерской линии метро.

Финансирование геологических изысканий предусмотрено за счёт бюджета города Нижнего Новгорода на 2026 год, а также за счёт инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного из областного бюджета.

Приём заявок от компаний, желающих принять участие в аукционе, открыт до 18 октября 2025 года. Победителю предстоит выполнить все предусмотренные контрактом работы в течение 40 календарных дней с момента подписания договора.

Сообщалось, что нижегородские власти утвердили изъятие еще четырех гаражей в Сормовском районе для нужд строительства метро. Известно, что новая станция будет располагаться на Станционной улице. 

Ранее был представлен проект планировки территории под будущую станцию метро. 

Ранее был представлен проект планировки территории под будущую станцию метро.

Теги:
Метро Сормовский район Строительство
