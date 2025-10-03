Более 52 млн рублей выделят на работы для продления метро в Сормове

Фото:
АО "Моспромпроект" инициировало электронный аукцион на проведение инженерно-геологических изысканий, необходимых для строительства метрополитена в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок 3 октября 2025 года.
Согласно условиям тендера, будущему подрядчику предстоит выполнить комплекс исследований на участке между станцией "Буревестник" и планируемой станцией "Сормовская". Работы проводятся в рамках проекта продления Сормовско-Мещерской линии метро.
Финансирование геологических изысканий предусмотрено за счёт бюджета города Нижнего Новгорода на 2026 год, а также за счёт инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного из областного бюджета.
Приём заявок от компаний, желающих принять участие в аукционе, открыт до 18 октября 2025 года. Победителю предстоит выполнить все предусмотренные контрактом работы в течение 40 календарных дней с момента подписания договора.
Сообщалось, что нижегородские власти утвердили изъятие еще четырех гаражей в Сормовском районе для нужд строительства метро. Известно, что новая станция будет располагаться на Станционной улице.
Ранее был представлен проект планировки территории под будущую станцию метро.
