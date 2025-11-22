Глава Городца приютил котенка из квартиры живодера в шинели

Фото:
Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров приютил одного из котят, обнаруженных в квартире нижегородского живодера в шинели. О новом члене семьи чиновник рассказал в своем телеграм-канале.
"Перед вами на фото упитанный, довольный жизнью кот по имени Геркулес. В июне мы вместе с дочкой взяли котенка из приюта", - сообщил Мудров.
По словам главы Городца, питомцу потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым хозяевам и начать им доверять.
Мудров призвал подписчиков быть человечными, добрыми и творить хорошее с чистым сердцем.
Ранее выяснилось, что живодера в шинели отправили на психиатрическую экспертизу. Истощенных животных и останки умерших нашли в его квартире еще весной. Тогда было возбуждено уголовное дело. Однако, как следует из информации на сайте Советского райсуда, меру пресечения для фигуранта так и не избрали. При этом изможденных животных обнаружили еще и у матери живодера.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+