Общество

Глава Городца приютил котенка из квартиры живодера в шинели

22 ноября 2025 14:23 Общество
Глава Городца приютил котенка из квартиры живодера в шинели

Фото: Александр Мудров/ Telegram

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров приютил одного из котят, обнаруженных в квартире нижегородского живодера в шинели. О новом члене семьи чиновник рассказал в своем телеграм-канале. 

"Перед вами на фото упитанный, довольный жизнью кот по имени Геркулес. В июне мы вместе с дочкой взяли котенка из приюта", - сообщил Мудров. 

По словам главы Городца, питомцу потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым хозяевам и начать им доверять. 

Мудров призвал подписчиков быть человечными, добрыми и творить хорошее с чистым сердцем. 

Ранее выяснилось, что живодера в шинели отправили на психиатрическую экспертизу. Истощенных животных и останки умерших нашли в его квартире еще весной. Тогда было возбуждено уголовное дело. Однако, как следует из информации на сайте Советского райсуда, меру пресечения для фигуранта так и не избрали. При этом изможденных животных обнаружили еще и у матери живодера. 

Теги:
Александр Мудров Живодер в шинели Животные
