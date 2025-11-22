Глава Городца приютил котенка из квартиры живодера в шинели Общество

Фото: Александр Мудров/ Telegram

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров приютил одного из котят, обнаруженных в квартире нижегородского живодера в шинели. О новом члене семьи чиновник рассказал в своем телеграм-канале.

"Перед вами на фото упитанный, довольный жизнью кот по имени Геркулес. В июне мы вместе с дочкой взяли котенка из приюта", - сообщил Мудров.

По словам главы Городца, питомцу потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым хозяевам и начать им доверять.

Мудров призвал подписчиков быть человечными, добрыми и творить хорошее с чистым сердцем.

Ранее выяснилось, что живодера в шинели отправили на психиатрическую экспертизу. Истощенных животных и останки умерших нашли в его квартире еще весной. Тогда было возбуждено уголовное дело. Однако, как следует из информации на сайте Советского райсуда, меру пресечения для фигуранта так и не избрали. При этом изможденных животных обнаружили еще и у матери живодера.