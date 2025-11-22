Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Последние новости рубрики Политика
Политика

Глава Городца Александр Мудров получил звание "Мэр года"

22 ноября 2025 10:04 Политика
Глава Городца Александр Мудров получил звание Мэр года

Фото: Александр Мудров/ Telegram

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров стал мэром года по версии Российской ассоциации по связям с общественностью. Церемония политической премии "Гамбургский счет" прошла в Москве накануне, 21 ноября. 

Отметим, что победу в номинации "Мэр года" нижегородский чиновник разделил с коллегой из Казани Ильсуром Метшиным. 

"Спасибо всем жителям округа, губернатору Глебу Сергеевичу Никитину, ВАРМСУ за поддержку. Доверию оправдаю", - написал Мудров в своем телеграм-канале. 

Ранее сообщалось, что Александр Мудров получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Указ подписал президент РФ Владимир Путин. 

Теги:
Александр Мудров Городец Конкурсы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных