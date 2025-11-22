Глава Городца Александр Мудров получил звание "Мэр года" Политика

Фото: Александр Мудров/ Telegram

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров стал мэром года по версии Российской ассоциации по связям с общественностью. Церемония политической премии "Гамбургский счет" прошла в Москве накануне, 21 ноября.

Отметим, что победу в номинации "Мэр года" нижегородский чиновник разделил с коллегой из Казани Ильсуром Метшиным.

"Спасибо всем жителям округа, губернатору Глебу Сергеевичу Никитину, ВАРМСУ за поддержку. Доверию оправдаю", - написал Мудров в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Александр Мудров получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Указ подписал президент РФ Владимир Путин.