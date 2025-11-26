Эксперты подвели итоги прямой линии губернатора Глеба Никитина Политика

Фото: Максим Герасимов

Прямая линия губернатора Нижегородской области Глеба Никитина состоялась 25 ноября. В период подготовки и проведения мероприятия в адрес главы региона поступило более 6000 обращений. Трансляция шла на странице Глеба Никитина во "ВКонтакте", а также в эфире местных телеканалов. Продолжительность одного из главных медийных мероприятий года составила около трех часов, в течении которых губернатор ответил на несколько десятков обращений.

Темы касались вопросов экономики, поддержки участников СВО и членов их семей, здравоохранения, развития общественного транспорта с учетом строительства метрополитена. Глава региона не стал уходить от проблемных и острых вопросов, связанных, к примеру, с падением налоговых поступлений или ограничением работы интернета.

Откровенный и компетентный разговор вызвал большое внимание аудитории. Общее количество зрителей, посмотревших трансляцию по всем каналам, составило около двух миллионов человек.

Мы предложили экспертам дать оценку этому мероприятию, ответив на два вопроса: "Какую роль данное мероприятие играет в деле управления регионом?" и "Что для вас лично было самым важным в выступлении губернатора?".

Евгений Семенов, зампредседателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Прямая линия губернаторов – это один из современных инструментов легитимизации власти. Это коммуникативный инструмент. В условиях информационного общества публичные действия власти оказывают значительное влияние на процесс формирования общественного мнения о власти, влияют на оценку обществом профессиональной компетентности представителей власти, становятся ключевыми конструктами ее репутации. Важной деталью, которая обратила на себя внимание стало то, что разговор начался с подведения итогов управления регионом. Глеб Никитин оценил восемь прошедших лет как четыре разные эпохи, дав понять, что перед ним постоянно возникали новые задачи, которые успешно решались. Подобная увертюра ставит перед наблюдателями разные вопросы".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"25 ноября состоялась очередная прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Сам факт роста популярности такого формата говорит об изменении общей парадигмы взаимодействия власти и общества: продолжен курс на открытость, продемонстрирована готовность отвечать на любые вопросы и умение ставить жирные точки в затянувшихся спорах. Идея подобных встреч, конечно же, не нова: прямая линия с президентом России Владимиром Путиным приходит на ум в первую очередь. Однако, использование данного формата на региональном уровне имеет свои особенности, на которые нельзя не обратить внимание. Регион развивается, количество вопросов растет прямо пропорционально скорости изменений, зреют проблемы, требующие решений, на многое не хватает сил, средств и времени. Губернатор честно рассказал о "сдвигании вправо" сроков сдачи новых станций метро, закрыл вопрос о комплексном развитии территории стадиона "Водник", коснулся экономической ситуации и мер безопасности, в том числе, отключений мобильного интернета. В общем, нужный и полезный формат. Надо продолжать".

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Пятая ежегодная прямая линия губернатора Нижегородской области с нижегородцами, прошедшая 25 ноября 2025 года, показала адаптивную устойчивость функционирования региональной системы публичной власти в ситуации новой турбулентности, а также отразила новые черты текущего момента жизни региона. Новую турбулентность губернатор связал с фоновым замедлением экономического роста в России, с пост-эффектом от предшествующих нескольких лет борьбы Центробанка с инфляцией, которая создала, с одной стороны, ограниченность собственных инвестиционных финансовых средств организаций и, с другой стороны, ограниченную доступность средств кредитных организаций. Диалог губернатора с нижегородцами, его ответы на конкретные вопросы показали, что в ситуации новой турбулентности в региональном правительстве нет растерянности. Напротив, есть волевая собранность, настрой на достижение поставленных ранее целей, готовность принимать решения в новых, предоставленных обстоятельствами условиях и стремление учесть в этих решениях интересы нижегородцев".

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"Прямые линии глав регионов это уже "не про шашечки, а про ехать" - не про демонстрацию открытости, а про коммуникационную эффективность. Коммуникации сейчас это важнейшая управленческая компетенция, которая характеризует эффективность всего госаппарата. Достаточно напомнить, что в конце 2024 года президент своим указом официально закрепил уровень доверия в качестве ключевого показателя эффективности глав регионов. Сегодня коммуникации эволюционировали в сторону эффективности, технологичности и многоканальности. Наиболее прогрессивный формат такой системной коммуникации региональной власти с жителями - прямые линии с трансляцией на разных площадках с возможностью задать вопрос как до эфира, так и во время. Есть возможность озвучить самые острые вопросы, а губернатор предельно честно на них отвечает, без приукрас и по факту. Очевидно, что такой запрос на открытость и предельную искренность на прямой линии идёт непосредственно от главы региона Глеба Никитина. За 3 часа эфира были озвучены, пожалуй, все самые актуальные вопросы, которые волнуют нижегородцев. Жители региона получили исчерпывающие и подробные ответы лично от губернатора на самые сложные вопросы - ситуацию с кадрами в медицине, проблемы ЖКХ, работу общественного транспорта, ограничение мобильного интернета, логистический центр WB в Новинках, строительство ледового дворца и реконструкцию стадиона "Водник".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент НИУ – филиала РАНХиГС:

"Проведение прямой линии с главой государства, региона, муниципалитета стало важным инструментом выстраивания коммуникации между властью и обществом. Это значимый инструмент публичной политики. Что и было продемонстрировано 25 ноября. Глеб Никитин вышел на открытый разговор с жителями. Что всегда вызывает ощущение сопричастности и неравнодушия. Данный формат взаимодействия позволяет гражданам напрямую влиять на процесс принятия управленческих решений в регионе. Нижегородцы используют возможность быть услышанными, а власть, в свою очередь, отслеживает реальные требования общества. Один из плюсов растущей цифровизации предоставления услуг – оперативность реагирования на возникающие запросы. Для меня имеет значение то, что глава региона не разделял вопросы на удобные и неудобные, а комментировал те темы, которые действительно волнуют. Никитин отвечал открыто, без лукавства, что сроки сдачи масштабных проектов могут сдвигаться, демографию за 2, 3 и даже 5 лет не поправить, а ограничения интернета вызваны мерами безопасности. Вопросы задавались сложные, подчас провокационные, а такой открытый диалог не только снижает градус социальной напряженности, но и задает импульс для работы профильных министерств и ведомств, делая их работу прозрачной и подконтрольной".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба" .