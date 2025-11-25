Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Спорт

Никитин: после реконструкции "Водника" все будут довольны и счастливы

25 ноября 2025 14:35 Спорт
Никитин: после реконструкции Водника все будут довольны и счастливы

Фото: Полина Зубова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 25 ноября рассказал о предстоящей реконструкции стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде.

"Сколько можно смотреть на разрушающуюся территорию?" - задался вопросом глава региона.

Он подчеркнул, что регион не может себе позволить отвлекать средства на эту территорию от других территорий.  

"Я с 2020 года требовал от города найти инвестора. Сейчас мы особенно общаемся с инвесторами, девелоперами на эту тему. Такая работа совершенно не намазана медом. Город нашел инвестора, который реализует эти работы. Когда проект по "Воднику" будет реализован, все будут довольны и счастливы", - подчеркнул Никитин.

По его информации, проект реконструкции "Водника" оценивается минимум в 2 млрд рублей. 

Также он добавил, что обычно в проекте КРТ всегда есть последовательность объектов.

"Инвесторы всегда хотят сначала построить жилье, а потом соцобъекты. Мы жестко настояли, что здесь будет сначала создание нового "Водника" в современном виде, первым этапом, а уж потом будет строительство жилья", - отметил губернатор.

Еще Никитин настоял на воссоздании входной группы "Водника".

"Хочется, чтобы будущая территория "Водника" была интегрирована в городскую ткань, чтобы туристы и жители, которые гуляют в историческом центре, не попадали из 2025 в 1995 год", - резюмировал Никитин. 

Сообщалось, что стадион "Водник" планируют выставить на торги по КРТ в начале 2026 года.

