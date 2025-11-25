Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Экономика

Глеб Никитин рассказал о вызовах для экономики Нижегородской области

25 ноября 2025
Глеб Никитин рассказал о вызовах для экономики Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 25 ноября рассказал о вызовах, с которыми столкнулась экономика региона.

По словам губернатора, сейчас Нижегородская область входит в очередной период турбулентности. Никитин подчеркнул, что происходит замедление роста экономики.

"Эксперты не ожидали, что такой период продлится настолько долго, не предполагали такую курсовую динамику, которая является ключевым фактором для нашей экономики. Курс ограничивает сильные источники для экспортеров, возможность конкуренции с импортом ограничена, поэтому происходит снижение прибыли из-за высоких ставок", - отметил глава региона.

По его словам, всё это ограничивает собственные средства инвесторов и привлечение кредитных средств, что в итоге сказывается на собираемости налога на прибыль.

"До 40-45% будет падение по этому налогу. Это будет означать, что нам надо будет опять предпринимать определенные меры по поддержке отраслей, как это было в ковидный период. Будут ограничены возможности роста в определенных сферах и отраслях. Сейчас нам приходится планы сдвигать вправо. Надо сочетать экономические трудности с намерением продолжать развитие региона и городов, я на это абсолютно настроен", - резюмировал глава региона.

Отметим, что прямая линия только началась. Задать вопрос губернатору можно, позвонив по телефонам 8-800-775-22-21, 8 (831) 233-01-00.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных