Никитин сделал заявление об отключениях интернета в Нижнем Новгороде

В топ-10 вопросов, поступивших на прямую линию губернатора Глеба Никитина, вошла тема ограничений мобильного интернета — более 2,5 тысячи обращений от жителей. Глава региона прокомментировал ситуацию с ограничениями, отметив, что региональные власти делают всё возможное для смягчения последствий этих мер. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Глеб Никитин признал, что эмоционально сложно воспринимать такие меры с полным пониманием.
"Я сам постоянно раздражаюсь. Хотя кому как не мне понимать, зачем и для чего это делается. Я все это понимаю, но конечно мы все привыкли к интернету. Это влияет и на работу. Поверьте, мы, сотрудники правительства, муниципалитетов страдаем не меньше, как по рабочим, так и по личным вопросам. Но делается это в целях безопасности. Это прерогатива органов безопасности. Мы находимся в тесном контакте", - сказал он.
Никитин отметил, что Нижегородская область находится в зоне повышенного риска, в том числе из-за особенностей экономики региона. По его словам, противник рассматривает область как одну из приоритетных целей, что объясняет актуальность введенных ограничений.
Он также сообщил, что ранее нижегородские власти направили обращение в Минцифры РФ с просьбой включить региональные интернет-сервисы в так называемый "белый список". По его словам, работа в этом направлении будет продолжена, чтобы минимизировать влияние ограничений на повседневную жизнь.
В качестве меры поддержки губернатор рассказал о развитии сети бесплатного Wi-Fi. Он сообщил, что с начала действия ограничений были выделены средства на создание новых и перезапуск старых точек доступа. С октября в регионе появилось 380 новых точек Wi-Fi, доведя их общее количество до 1800. Работа в этом направлении будет продолжена.
Глава региона призвал относиться к ситуации с пониманием и отметил, что власти делают все возможное для снижения негативных последствий.
"Будем расширять "белый список". Будем стараться технологически решить вопросы по сокращению зон и периодов ограничений", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Минцифры России расширило перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в случае ограничений мобильного интернета.
