Новости

В Нижнем Новгороде трамвай протаранил дверцу припаркованной машины

30 ноября 2025 21:13
В Нижнем Новгороде трамвай протаранил дверцу припаркованной машины

ДТП с участием трамвая произошло на улице Исполкома,5 в Сормовском районе Нижнего Новгорода утром 29 ноября. Подробности сообщили в региональной ГАИ. 

По данным правоохранителей, 43-летняя женщина запарковала свой автомобиль "Киа Рио" около трамвайных путей и открыла заднюю дверь. В этот момент ехал трамвай. Он задел открытую дверь - та резко захлопнулась, прижав женщине ногу. 

Потерпевшей потребовалась помощь медиков. Ей вызвали скорую. В ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося. 

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Сергачском округе пострадали три человека, еще один погиб.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Сергачском округе пострадали три человека, еще один погиб.

ГАИ ДТП Сормовский район
