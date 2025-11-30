В Нижнем Новгороде трамвай протаранил дверцу припаркованной машины

ДТП с участием трамвая произошло на улице Исполкома,5 в Сормовском районе Нижнего Новгорода утром 29 ноября. Подробности сообщили в региональной ГАИ.

По данным правоохранителей, 43-летняя женщина запарковала свой автомобиль "Киа Рио" около трамвайных путей и открыла заднюю дверь. В этот момент ехал трамвай. Он задел открытую дверь - та резко захлопнулась, прижав женщине ногу.

Потерпевшей потребовалась помощь медиков. Ей вызвали скорую. В ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

