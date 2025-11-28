Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске дали 5 лет колонии Происшествия

В Дзержинске завершилось судебное разбирательство по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе городского суда, обвиняемый признан виновным и получил реальное наказание.

Согласно материалам дела, трагедия произошла 27 ноября 2024 года. Мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля, грубо нарушил правила дорожного движения. Он значительно превысил разрешённую скорость и допустил столкновение с другим автомобилем, двигавшимся по соседней полосе.

От удара пострадавшее транспортное средство отбросило на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение. В результате двойного ДТП водитель и пассажир автомобиля, в который первым врезался нарушитель, получили смертельные травмы и скончались на месте.

Суд установил, что действия обвиняемого подпадают под часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет и 6 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Обвиняемый обязан выплатить родственникам погибших компенсацию морального вреда на общую сумму 6 миллионов рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

