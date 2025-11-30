Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Происшествия

Жуткое ДТП в Нижегородской области: погиб один человек, пострадали трое

Жуткое ДТП в Нижегородской области: погиб один человек, пострадали трое

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Сергачском округе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе региональной ГАИ. 

По данным правоохранителей, авария произошла на 7 км подъезда к селу Татарское Маклаково от автодороги Воротынец - Спасское - Сергач в 23:45 29 ноября. 

67-летний мужчина за рулем "Шевроле Каптива" не предоставил преимущество "Ладе Приора" на перекрестке неравнозначных дорог. В результате произошло столкновение. 

25-летний водитель "Лады" скончался на месте до приезда скорой помощи. В Сергачскую ЦРБ доставлены трое пассажиров отечественного авто: 40-летняя женщина, мужчины 43 и 24 лет. 

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины случившегося. 

Напомним, что в Кстовском районе "Газель" насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по "зебре". 

Также сообщалось о ДТП с пятью транспортными средствами на улице Рябцева в Нижнем Новгороде. 

