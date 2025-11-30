Жуткое ДТП в Нижегородской области: погиб один человек, пострадали трое Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Сергачском округе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

По данным правоохранителей, авария произошла на 7 км подъезда к селу Татарское Маклаково от автодороги Воротынец - Спасское - Сергач в 23:45 29 ноября.

67-летний мужчина за рулем "Шевроле Каптива" не предоставил преимущество "Ладе Приора" на перекрестке неравнозначных дорог. В результате произошло столкновение.

25-летний водитель "Лады" скончался на месте до приезда скорой помощи. В Сергачскую ЦРБ доставлены трое пассажиров отечественного авто: 40-летняя женщина, мужчины 43 и 24 лет.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

