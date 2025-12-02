ФСБ накрыла две нарколаборатории в закрытом Сарове Происшествия

Сотрудники регионального УФСБ накрыли две нарколаборатории, сообщили в пресс-службе ведомства.

В деле фигурируют трое жителей Нижегородской области. Установлено, что они организовали в Сарове незаконное производство синтетического наркотика, который впоследствии собирались разложить по тайникам для продажи.

Силовики нагрянули в обе лаборатории, изъяли наркотическое средство, предметы для изготовления запрещенных веществ, а также крупные партии вещества, готовые к фасовке и распространению.

В СК завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п "а" ч.4 ст. 228.1 УК РФ.

Двое задержанных помещены в СИЗО, третий - под домашний арест.

Ранее сообщалось, что дом с нарколабораторией конфисковали в Нижегородской области.

Также мы рассказывали, что нижегородцу грозит до 15 лет колонии за хранение трех кг наркотиков.