Наркотики под видом шоколадных шариков хотели доставить в нижегородскую колонию

11 ноября 2025 19:36 Происшествия
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Наркотики под видом шоколадных шариков пытались передать в исправительную колонию №20. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области. 

Злоумышленники пытались отправить заключенным посылки с гашишом, который замаскировали в упаковках шоколадных шариков. 

Но сотрудники ИК-20 обнаружили и изъяли наркотики. Все причастные к попытке доставки установлены. В отношении них предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в ИК №17 пытались доставить наркотиков, используя в качестве курьера кота. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Колонии Наркотики ФСИН
