Наркотики под видом шоколадных шариков хотели доставить в нижегородскую колонию Происшествия

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Наркотики под видом шоколадных шариков пытались передать в исправительную колонию №20. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

Злоумышленники пытались отправить заключенным посылки с гашишом, который замаскировали в упаковках шоколадных шариков.

Но сотрудники ИК-20 обнаружили и изъяли наркотики. Все причастные к попытке доставки установлены. В отношении них предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что в ИК №17 пытались доставить наркотиков, используя в качестве курьера кота.