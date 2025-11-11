Наркотики под видом шоколадных шариков хотели доставить в нижегородскую колонию

Фото:
Наркотики под видом шоколадных шариков пытались передать в исправительную колонию №20. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.
Злоумышленники пытались отправить заключенным посылки с гашишом, который замаскировали в упаковках шоколадных шариков.
Но сотрудники ИК-20 обнаружили и изъяли наркотики. Все причастные к попытке доставки установлены. В отношении них предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Ранее сообщалось, что в ИК №17 пытались доставить наркотиков, используя в качестве курьера кота.
