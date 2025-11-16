Полицейские поймали наркоторговца и его клиента в Нижнем Новгороде

Сотрудники шестого отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.
Оперативные действия проводились в Нижнем Новгороде у одного из домов на улице Козицкого. При осмотре автомобиля, принадлежащего задержанному, полицейские обнаружили два свёртка с веществом белого цвета, похожим на кристаллы.
Экспертиза подтвердила, что в свёртках находился метадон общей массой 1,497 грамма. По словам мужчины, наркотик он приобрёл у малознакомого человека и хранил для личного употребления.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого сбытчика. Им оказался 55-летний мужчина, ранее уже судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В его квартире был проведён обыск, в ходе которого изъяты полимерный пакет и пластиковый контейнер с неизвестным веществом, а также шесть банковских карт. Все найденные материалы направлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской области.
Против 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
