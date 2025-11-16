Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Происшествия

Полицейские поймали наркоторговца и его клиента в Нижнем Новгороде

16 ноября 2025 15:19 Происшествия
Полицейские поймали наркоторговца и его клиента в Нижнем Новгороде

Сотрудники шестого отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

Оперативные действия проводились в Нижнем Новгороде у одного из домов на улице Козицкого. При осмотре автомобиля, принадлежащего задержанному, полицейские обнаружили два свёртка с веществом белого цвета, похожим на кристаллы.

Экспертиза подтвердила, что в свёртках находился метадон общей массой 1,497 грамма. По словам мужчины, наркотик он приобрёл у малознакомого человека и хранил для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого сбытчика. Им оказался 55-летний мужчина, ранее уже судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В его квартире был проведён обыск, в ходе которого изъяты полимерный пакет и пластиковый контейнер с неизвестным веществом, а также шесть банковских карт. Все найденные материалы направлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской области.

Против 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что наркотики в чесноке пытались передать арестованному в изолятор в Дзержинске.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

