Полицейские поймали наркоторговца и его клиента в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники шестого отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

Оперативные действия проводились в Нижнем Новгороде у одного из домов на улице Козицкого. При осмотре автомобиля, принадлежащего задержанному, полицейские обнаружили два свёртка с веществом белого цвета, похожим на кристаллы.

Экспертиза подтвердила, что в свёртках находился метадон общей массой 1,497 грамма. По словам мужчины, наркотик он приобрёл у малознакомого человека и хранил для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемого сбытчика. Им оказался 55-летний мужчина, ранее уже судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В его квартире был проведён обыск, в ходе которого изъяты полимерный пакет и пластиковый контейнер с неизвестным веществом, а также шесть банковских карт. Все найденные материалы направлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Нижегородской области.

Против 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

