Сбытчика наркотиков поймали в Шахунье: ему грозит до 15 лет Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Шахунье полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта синтетического наркотика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

На улице Комсомольской полицейские остановили автомобиль для проверки. Пассажир машины при виде стражей порядка занервничал и попытался избавиться от небольшого пакета с порошкообразным веществом белого цвета, сбросив его на заднее сиденье.

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Экспертиза показала, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона. Масса наркотика составила 0,312 грамма.

Следственный отдел ОМВД России по городу Шахунья возбудил уголовное дело. Действия ранее судимого мужчины квалифицированы как покушение на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

