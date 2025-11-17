Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 ноября 2025 12:20Нижегородская пенсионерка дважды в Москве отдала аферистам около 1,8 млн рублей
17 ноября 2025 11:28Бастрыкин потребовал доклад по делу о свалке на Московском шоссе
17 ноября 2025 11:13Сбытчика наркотиков поймали в Шахунье: ему грозит до 15 лет
17 ноября 2025 09:00Водитель ВАЗа разбился насмерть в Дальнеконстантиновском районе
17 ноября 2025 07:30Украинский дрон сбили над Нижегородской областью
16 ноября 2025 15:19Полицейские поймали наркоторговца и его клиента в Нижнем Новгороде
16 ноября 2025 14:38Легковушка вылетела с дороги в Бутурлинском районе: пострадали дети
16 ноября 2025 13:32Фура улетела в кювет под Нижним Новгородом из-за погодных условий
16 ноября 2025 12:18Несколько деревянных построек загорелись утром в Канавине
16 ноября 2025 10:09Пешехода сбили на "зебре" в Дзержинске: пострадавший в больнице
Происшествия

Сбытчика наркотиков поймали в Шахунье: ему грозит до 15 лет

17 ноября 2025 11:13 Происшествия
Сбытчика наркотиков поймали в Шахунье: ему грозит до 15 лет

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Шахунье полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта синтетического наркотика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. 

На улице Комсомольской полицейские остановили автомобиль для проверки. Пассажир машины при виде стражей порядка занервничал и попытался избавиться от небольшого пакета с порошкообразным веществом белого цвета, сбросив его на заднее сиденье.

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Экспертиза показала, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона. Масса наркотика составила 0,312 грамма.

Следственный отдел ОМВД России по городу Шахунья возбудил уголовное дело. Действия ранее судимого мужчины квалифицированы как покушение на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что 159 свертков с наркотиками нашли у закладчика в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Наркотики Шахунья
Поделиться:
Новости по теме
16 ноября 2025 15:19Полицейские поймали наркоторговца и его клиента в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 10:15Полиция задержала нижегородца со спрятанными в носках наркотиками
11 ноября 2025 19:36Наркотики под видом шоколадных шариков хотели доставить в нижегородскую колонию
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных