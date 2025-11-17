Сбытчика наркотиков поймали в Шахунье: ему грозит до 15 лет

Фото:
В Шахунье полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта синтетического наркотика. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
На улице Комсомольской полицейские остановили автомобиль для проверки. Пассажир машины при виде стражей порядка занервничал и попытался избавиться от небольшого пакета с порошкообразным веществом белого цвета, сбросив его на заднее сиденье.
Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Экспертиза показала, что изъятое вещество является производным N-метилэфедрона. Масса наркотика составила 0,312 грамма.
Следственный отдел ОМВД России по городу Шахунья возбудил уголовное дело. Действия ранее судимого мужчины квалифицированы как покушение на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что 159 свертков с наркотиками нашли у закладчика в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+