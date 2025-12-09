Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Политика
09 декабря 2025 10:25Минздрав РФ утвердил нижегородку Ермолову на пост министра Курской области
09 декабря 2025 09:43Никитин принял участие в заседании Совета при президенте по нацпроектам
08 декабря 2025 17:09Еще 5 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2025 году
05 декабря 2025 18:12Экс-мэр Нижнего Новгорода Булавинов стал ветераном труда
05 декабря 2025 15:00Регионы ПФО выработали предложения по совершенствованию федерального законодательства
05 декабря 2025 12:00Александр Мудров: "Надоело быть нерешительным органом власти"
05 декабря 2025 10:56Александр Мудров: "Пять лет — полет нормальный!"
05 декабря 2025 10:26Молодежные парламенты ПФО подвели итоги года работ в 2025 году
04 декабря 2025 15:15Молодые парламентарии ПФО разрабатывают единые критерии оценки своей деятельности
04 декабря 2025 15:11Еще 11 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2025 году
Политика

Минздрав РФ утвердил нижегородку Ермолову на пост министра Курской области

09 декабря 2025 10:25 Политика
Минздрав РФ утвердил нижегородку Ермолову на пост министра Курской области

Фото: Александр Хинштейн/ Telegram

Светлана Ермолова утверждена Минздравом России на пост министра здравоохранения Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

До этого назначения Ермолова исполняла обязанности министра. Тогда глава региона подчеркнул, что кандидатура была выбрана неслучайно — за ее плечами более двух десятилетий работы в системе здравоохранения.

Светлана Ермолова начала карьеру как врач, а затем прошла путь до руководителя медицинского учреждения. В течение многих лет она возглавляла

Центр медицины катастроф, после чего перешла на должность руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования. С февраля 2023 года Ермолова исполняла обязанности главного врача городской клинической больницы №7 в Нижнем Новгороде. 

Ранее сообщалось, что нижегородец Алексей Исаев возглавил министерство труда и соцзащиты Донецкой народной республики.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных