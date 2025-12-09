Минздрав РФ утвердил нижегородку Ермолову на пост министра Курской области Политика

Фото: Александр Хинштейн/ Telegram

Светлана Ермолова утверждена Минздравом России на пост министра здравоохранения Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

До этого назначения Ермолова исполняла обязанности министра. Тогда глава региона подчеркнул, что кандидатура была выбрана неслучайно — за ее плечами более двух десятилетий работы в системе здравоохранения.

Светлана Ермолова начала карьеру как врач, а затем прошла путь до руководителя медицинского учреждения. В течение многих лет она возглавляла

Центр медицины катастроф, после чего перешла на должность руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования. С февраля 2023 года Ермолова исполняла обязанности главного врача городской клинической больницы №7 в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что нижегородец Алексей Исаев возглавил министерство труда и соцзащиты Донецкой народной республики.