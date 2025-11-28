Михаил Быстряков назначен министром информполитики Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава Нижегородской области Глеб Никитин назначил Михаила Быстрякова министром информационной политики и взаимодействия со СМИ региона. По данным НИА "Нижний Новгород", он приступил к своим обязанностям 25 ноября.

Быстряков — выпускник-отличник факультета международных отношений ННГУ. Почти 18 лет работает в сфере общественно-политических и корпоративных коммуникаций. Был пресс-секретарем нижегородского мэра, работал на различных должностях в региональном правительстве, а еще в качестве медиаменеджера руководил коммуникациями на предвыборных кампаниях федерального, регионального и местного уровней.

С 2018 по 2025 год трудился в столице: был главой департамента корпоративных коммуникаций АО "СтройТрансНефтеГаз", руководил медийными проектами в рамках деятельности ЦИК "Единой России" и управления по общественным проектам Администрации президента РФ. Кроме того, нижегородский министр был директором по коммуникациям президентской платформы "Россия – страна возможностей".

В окябре 2025 года Быстрякова сделали и.о. министерства информполитики Нижегородской области. Прежде этот пост занимала Полина Буянова.

У министра имеются различные почетные грамоты и благодарности, в том числе президента РФ.

Добавим также, что Быстряков женат.