Куренков стал министром ЖКХ Нижегородской области без приставки и.о.

Фото:
Михаил Куренков назначен министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Распоряжение, согласно которому он вступил в должность 3 октября, подписал губернатор региона Глеб Никитин.
Напомним, что с 16 мая 2024 года Куренков руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности.
В сфере ЖКХ Нижегородской области он работает более 20 лет. После окончания ВВАГС начал карьеру в Госжилинспекции региона, где провел десять лет, пройдя путь от главного специалиста до начальника отдела.
В 2021 году Куренков перешел в министерство энергетики и ЖКХ области на должность начальника управления.
Ранее сообщалось, что у губернатора появился новый заместитель — Александр Павлов.
