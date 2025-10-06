Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Политика
06 октября 2025 18:36Куренков стал министром ЖКХ Нижегородской области без приставки и.о.
06 октября 2025 16:37Нижегородские общественники обсудили результаты независимого наблюдения на муниципальных выборах
03 октября 2025 20:16Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
03 октября 2025 18:30Никитин предложил усилить полномочия регионов по тарифному регулированию в ЖКХ
03 октября 2025 18:19Эксперт-мониторинг событий с 26 сентября по 3 октября 2025 года от АНО "Минин-центр"
03 октября 2025 17:13Евгений Люлин: "Отремонтированная школа может и должна стать гордостью города"
03 октября 2025 12:07Евросоюз планирует передать активы Дерипаски банку Raiffeisen
03 октября 2025 10:29"Единая Россия" обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета
02 октября 2025 18:03Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
02 октября 2025 17:25Развитие партнерства между Абхазией и Нижегородской областью глазами экспертов
Политика

Куренков стал министром ЖКХ Нижегородской области без приставки и.о.

06 октября 2025 18:36 Политика
Куренков стал министром ЖКХ Нижегородской области без приставки и.о.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Михаил Куренков назначен министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Распоряжение, согласно которому он вступил в должность 3 октября, подписал губернатор региона Глеб Никитин.

Напомним, что с 16 мая 2024 года Куренков руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности.

В сфере ЖКХ Нижегородской области он работает более 20 лет. После окончания ВВАГС начал карьеру в Госжилинспекции региона, где провел десять лет, пройдя путь от главного специалиста до начальника отдела.

В 2021 году Куренков перешел в министерство энергетики и ЖКХ области на должность начальника управления.

Ранее сообщалось, что у губернатора появился новый заместитель — Александр Павлов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

