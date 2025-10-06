Куренков стал министром ЖКХ Нижегородской области без приставки и.о. Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Михаил Куренков назначен министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. Распоряжение, согласно которому он вступил в должность 3 октября, подписал губернатор региона Глеб Никитин.

Напомним, что с 16 мая 2024 года Куренков руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности.

В сфере ЖКХ Нижегородской области он работает более 20 лет. После окончания ВВАГС начал карьеру в Госжилинспекции региона, где провел десять лет, пройдя путь от главного специалиста до начальника отдела.

В 2021 году Куренков перешел в министерство энергетики и ЖКХ области на должность начальника управления.

Ранее сообщалось, что у губернатора появился новый заместитель — Александр Павлов.