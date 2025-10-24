Фото:
Нижегородка Светлана Ермолова возглавила минздрав Курской области. О назначении врио министра сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале 24 октября.
Глава Курской области отметил, что Ермолова трудится в сфере здравоохранения уже больше 20 лет. Прошла путь от врача до руководителя медицинского учреждения. В течение многих лет руководила Центром медицины катастроф. Затем возглавила Территориальный фонд ОМС, а с февраля 2025 года работала в статусе и.о. главврача городской клинической больницы №7 Нижнего Новгорода.
"Отлично знает все процессы изнутри", - подчеркнул Хинштейн.
По его словам, Ермоловой предстоит навести порядок в региональном здравоохранении. "Проблем и вопросов много", - признал он.
Напомним, что бывший депутат Госдумы от Нижегородской области Александр Хинштейн стал врио губернатора в декабре 2024 года. А осенью 2025-го он победил на выборах и стал полноправным главой региона.
В сентябре 2025 года выяснилось, что нижегородец Андрей Чертков стал председателем правительства Донецкой народной республики. После назначения чиновник дал большое интервью НИА "Нижний Новгород".
