Нижегородка Светлана Ермолова возглавила минздрав Курской области Политика

Фото: Александр Хинштейн/ Telegram

Нижегородка Светлана Ермолова возглавила минздрав Курской области. О назначении врио министра сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале 24 октября.

Глава Курской области отметил, что Ермолова трудится в сфере здравоохранения уже больше 20 лет. Прошла путь от врача до руководителя медицинского учреждения. В течение многих лет руководила Центром медицины катастроф. Затем возглавила Территориальный фонд ОМС, а с февраля 2025 года работала в статусе и.о. главврача городской клинической больницы №7 Нижнего Новгорода.

"Отлично знает все процессы изнутри", - подчеркнул Хинштейн.

По его словам, Ермоловой предстоит навести порядок в региональном здравоохранении. "Проблем и вопросов много", - признал он.

Напомним, что бывший депутат Госдумы от Нижегородской области Александр Хинштейн стал врио губернатора в декабре 2024 года. А осенью 2025-го он победил на выборах и стал полноправным главой региона.

