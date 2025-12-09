Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Последние новости рубрики Происшествия
09 декабря 2025 20:00Житель Бора убил нового знакомого в ходе ссоры
09 декабря 2025 18:45Нижегородцы "озолотили" мошенников на 41 млн рублей за неделю
09 декабря 2025 17:46Глава Реутова впал в кому после ДТП под Нижним Новгородом
09 декабря 2025 12:00Нижегородец отдал лжегосслужащим 1,6 млн рублей родительских сбережений
09 декабря 2025 09:26Девять человек пострадали при атаке БПЛА в Чувашии
09 декабря 2025 07:41Четыре украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью
08 декабря 2025 19:49Полиция пресекла попытку сбыта 7 кг марихуаны в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 17:39Молодой мужчина погиб под колесами трамвая в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 16:47В Нижнем Новгороде пермяка осудили за контрабанду лесоматериалов
08 декабря 2025 16:31Рабочий погиб на стройплощадке метро на улице Максима Горького
Происшествия

Житель Бора убил нового знакомого в ходе ссоры

09 декабря 2025 20:00 Происшествия
Житель Бора убил нового знакомого в ходе ссоры

Борчанина подозревают в убийстве нового знакомого после ссоры. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. 

По данным следствия, преступление было совершено 7 декабря в одной из квартир на улице Советской. Обвиняемый поссорился с мужчиной, с которым познакомился накануне. В ходе конфликта он нанес новому знакомому множественные ножевые ранения в область шеи и тела. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.

В следственном управлении добавили, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.

Ранее сообщалось, что жительница Бора получила 8 лет колонии за попытку убить родную мать. 

Ранее сообщалось, что жительница Бора получила 8 лет колонии за попытку убить родную мать.

Теги:
Бор СК Убийство
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
