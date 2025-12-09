Житель Бора убил нового знакомого в ходе ссоры Происшествия

Борчанина подозревают в убийстве нового знакомого после ссоры. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, преступление было совершено 7 декабря в одной из квартир на улице Советской. Обвиняемый поссорился с мужчиной, с которым познакомился накануне. В ходе конфликта он нанес новому знакомому множественные ножевые ранения в область шеи и тела. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.

В следственном управлении добавили, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств.

Ранее сообщалось, что жительница Бора получила 8 лет колонии за попытку убить родную мать.