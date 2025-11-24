Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Происшествия

Нижегородка убила брата в ходе пьяной ссоры

24 ноября 2025 18:54 Происшествия
Нижегородка убила брата в ходе пьяной ссоры

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 23 ноября в одной из квартир на улице Юбилейной в Советском районе. Между родственниками произошел конфликт. Во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина ударила брата ножом в область плеча и живота.

Мужчина был срочно доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. 

Следователи задержали подозреваемую. Ей предъявлено обвинение в убийстве. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что суд приговорил жителя Кулебак к девяти годам строгого режима за стрельбу по детям. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

