Нижегородка убила брата в ходе пьяной ссоры

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 23 ноября в одной из квартир на улице Юбилейной в Советском районе. Между родственниками произошел конфликт. Во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина ударила брата ножом в область плеча и живота.

Мужчина был срочно доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

Следователи задержали подозреваемую. Ей предъявлено обвинение в убийстве. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

