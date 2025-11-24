Нижегородка убила брата в ходе пьяной ссоры

Фото:
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Трагедия произошла 23 ноября в одной из квартир на улице Юбилейной в Советском районе. Между родственниками произошел конфликт. Во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина ударила брата ножом в область плеча и живота.
Мужчина был срочно доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
Следователи задержали подозреваемую. Ей предъявлено обвинение в убийстве. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
