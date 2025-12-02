Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородка получила 8 лет колонии за попытку убить родную мать

02 декабря 2025 19:26 Происшествия
Нижегородка получила 8 лет колонии за попытку убить родную мать

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жительница Бора признана виновной в покушении на убийство матери, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

В ноябре 2024 года женщина, находясь в своей квартире, избила пожилую мать, после чего вонзила нож в грудь и сбежала.

Потерпевшую доставили в больницу, врачам удалось ее спасти. Вскоре подозреваемая была задержана — ее поместили в СИЗО.

И вот недавно состоялся суд. Вина борчанки доказала. Она получила 8 лет колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Ранее сообщалось, что за этот год число убийств в Нижегородской области выросло на 7%.

Бор СК Убийство
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных