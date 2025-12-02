Нижегородка получила 8 лет колонии за попытку убить родную мать Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Жительница Бора признана виновной в покушении на убийство матери, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

В ноябре 2024 года женщина, находясь в своей квартире, избила пожилую мать, после чего вонзила нож в грудь и сбежала.

Потерпевшую доставили в больницу, врачам удалось ее спасти. Вскоре подозреваемая была задержана — ее поместили в СИЗО.

И вот недавно состоялся суд. Вина борчанки доказала. Она получила 8 лет колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

