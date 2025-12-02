Нижегородка получила 8 лет колонии за попытку убить родную мать

Фото:
Жительница Бора признана виновной в покушении на убийство матери, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
В ноябре 2024 года женщина, находясь в своей квартире, избила пожилую мать, после чего вонзила нож в грудь и сбежала.
Потерпевшую доставили в больницу, врачам удалось ее спасти. Вскоре подозреваемая была задержана — ее поместили в СИЗО.
И вот недавно состоялся суд. Вина борчанки доказала. Она получила 8 лет колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Ранее сообщалось, что за этот год число убийств в Нижегородской области выросло на 7%.
