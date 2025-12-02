Число убийств выросло на 7% в Нижегородской области в 2025 году

С начала 2025 года в Нижегородской области зафиксирован рост числа убийств на 7%. Всего было совершено 152 таких преступлений с января по октябрь. Об этом свидетельствует статистика ГУ МВД России по региону.
Общее число преступлений снизилось на 1,6% и составляет 28 091 случаев.
Особенно заметное снижение произошло в категории преступлений против личности. Их стало меньше почти на 10% — 2 926.
Число изнасилований по сравнению с предыдущим годом сократилось на 31,3% — с 67 до 46.
Также на 17,2% уменьшилось количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью — с 239 до 198, средней тяжести — на 22,8% до 261, и легкого — на 9,9% до 411, а также случаев побоев — на 50,9%.
Ранее сообщалось, что в Шаранге Нижегородской области раскрыто убийство мужчины, считавшегося пропавшим без вести.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+