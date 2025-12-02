Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Происшествия

Число убийств выросло на 7% в Нижегородской области в 2025 году

02 декабря 2025 10:30 Происшествия
Число убийств выросло на 7% в Нижегородской области в 2025 году

С начала 2025 года в Нижегородской области зафиксирован рост числа убийств на 7%.  Всего было совершено 152 таких преступлений с января по октябрь. Об этом свидетельствует статистика ГУ МВД России по региону.

Общее число преступлений снизилось на 1,6% и составляет 28 091 случаев.

Особенно заметное снижение произошло в категории преступлений против личности. Их стало меньше почти на 10% — 2 926.

Число изнасилований по сравнению с предыдущим годом сократилось на 31,3% — с 67 до 46.

Также на 17,2% уменьшилось количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью — с 239 до 198, средней тяжести — на 22,8% до 261, и легкого — на 9,9% до 411, а также случаев побоев — на 50,9%.

Ранее сообщалось, что в Шаранге Нижегородской области раскрыто убийство мужчины, считавшегося пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что в Шаранге Нижегородской области раскрыто убийство мужчины, считавшегося пропавшим без вести.

