Жителя Богородска осудят за покушение на убийство мужа родственницы

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

СУ СКР по Нижегородской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Нижегородской области, обвиняемого в покушении на убийство.

По данным следствия, инцидент произошёл 4 сентября 2025 года в городе Богородске у одного из магазинов. Между двумя мужчинами, обвиняемым и супругом его родственницы, вспыхнул конфликт, который вскоре перерос в ожесточённую драку.

После словесной перепалки обвиняемый сел за руль автомобиля "УАЗ Хантер" и преднамеренно направил его на оппонента. В результате наезда мужчина оказался на земле. Сразу после этого водитель достал из салона топор. Потерпевшему удалось увернуться и скрыться с места происшествия.

Мужчина выжил, но получил многочисленные травмы. Ему была своевременно оказана медицинская помощь.

Следователи квалифицировали действия обвиняемого как покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

