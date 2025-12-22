Акцизы на табак вырастут в России с 2026 года Экономика

Фото: pixabay.com

Акцизы на табачную продукцию в России проиндексируют с 1 января 2026 года. Повышение затронет в том числе трубочный, курительный, кальянный и жевательный табак. Об этом РИА Новости сообщил глава табачного консалтингового агентства Fedotov Group, зампред комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции "Опоры России" Евгений Федотов.

По его словам, речь идет о плановой ежегодной индексации. Президент уже подписал поправки к законодательству, которые устанавливают новые ставки акцизов на период 2026–2028 годов.

Если говорить о конкретных параметрах, то для трубочного, кальянного, жевательного и аналогичных видов табака ставка акциза в 2026 году составит 5 183 рубля за килограмм, а в 2027 году вырастет до 5 390 рублей. Для сигар акциз установлен на уровне 351 рубля за штуку в 2026 году и 365 рублей — в 2027-м.

Для сигарет и папирос применяется специальная формула расчета, однако минимальный порог также увеличивается. В 2026 году он составит не менее 4 452 рублей за тысячу штук, а в 2027 году — не менее 4 630 рублей за тысячу.

Как отметил Федотов, в 2026-2028 годах поступления в российский бюджет от табачной и никотиновой отрасли могут составить около 3,4 трлн рублей. Он подчеркнул, что это существенная доля доходов бюджета.

Индексация акцизов предусмотрена подписанным Владимир Путин законом. Документ закрепляет повышение ставок на уровень инфляции, однако для товаров, наносящих вред здоровью, — табачной, алкогольной, спиртосодержащей продукции и сахаросодержащих напитков — акцизы будут индексироваться темпами выше инфляции.

Ранее сообщалось, что алкоголь подорожает в России на 10-17% с 1 января.

Напомним также, что в России ввели запрет на продажу вейпов и табака на остановках.