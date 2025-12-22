Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 декабря 2025 08:31Акцизы на табак вырастут в России с 2026 года
21 декабря 2025 18:49Проект металлоломной компании ОМК признан проектом года в национальном конкурсе "1С"
21 декабря 2025 17:43Стало известно, насколько выросла зарплата у нижегородцев за год
21 декабря 2025 14:17Инвестору выдали разрешение на стройку научного центра в Ленинском районе
20 декабря 2025 15:52Нижегородская юрфирма купила Иглинский весовой завод за 30,9 млн рублей
19 декабря 2025 17:19Нижегородский производитель автодеталей увеличил выработку на 28% благодаря участию в федпроекте
19 декабря 2025 17:05Путин подтвердил планы по строительству ВСМ до Казани
19 декабря 2025 15:00Продажи квартир в новостройках Нижнего Новгорода выросли на 26,8%
19 декабря 2025 13:55ЦБ понизил ключевую ставку до 16%
19 декабря 2025 11:40Нижегородская Volga C50 прошла сертификацию в России
Экономика

Акцизы на табак вырастут в России с 2026 года

22 декабря 2025 08:31 Экономика
Акцизы на табак вырастут в России с 2026 года

Фото: pixabay.com

Акцизы на табачную продукцию в России проиндексируют с 1 января 2026 года. Повышение затронет в том числе трубочный, курительный, кальянный и жевательный табак. Об этом РИА Новости сообщил глава табачного консалтингового агентства Fedotov Group, зампред комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции "Опоры России" Евгений Федотов.

По его словам, речь идет о плановой ежегодной индексации. Президент уже подписал поправки к законодательству, которые устанавливают новые ставки акцизов на период 2026–2028 годов.

Если говорить о конкретных параметрах, то для трубочного, кальянного, жевательного и аналогичных видов табака ставка акциза в 2026 году составит 5 183 рубля за килограмм, а в 2027 году вырастет до 5 390 рублей. Для сигар акциз установлен на уровне 351 рубля за штуку в 2026 году и 365 рублей — в 2027-м.

Для сигарет и папирос применяется специальная формула расчета, однако минимальный порог также увеличивается. В 2026 году он составит не менее 4 452 рублей за тысячу штук, а в 2027 году — не менее 4 630 рублей за тысячу.

Как отметил Федотов, в 2026-2028 годах поступления в российский бюджет от табачной и никотиновой отрасли могут составить около 3,4 трлн рублей. Он подчеркнул, что это существенная доля доходов бюджета.

Индексация акцизов предусмотрена подписанным Владимир Путин законом. Документ закрепляет повышение ставок на уровень инфляции, однако для товаров, наносящих вред здоровью, — табачной, алкогольной, спиртосодержащей продукции и сахаросодержащих напитков — акцизы будут индексироваться темпами выше инфляции.

Ранее сообщалось, что алкоголь подорожает в России на 10-17% с 1 января. 

Напомним также, что в России ввели запрет на продажу вейпов и табака на остановках. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Курение Торговля Цены
Поделиться:
Новости по теме
15 декабря 2025 09:00Нижегородцам рассказали, как вредные привычки влияют на здоровье сердца
09 декабря 2025 10:35Эксперимент по запрету вейпов предложили провести только в Нижегородской области
21 марта 2025 12:38Медики напоминают о риске потери зубов из-за курения вейпов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных