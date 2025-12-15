Нижегородцам рассказали, как вредные привычки влияют на здоровье сердца Общество

Фото: Максим Герасимов

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в России и мире. По мнению специалистов, на их развитие влияют как неконтролируемые факторы (возраст, пол, генетика), так и те, на которые человек способен повлиять сам. К управляемым факторам риска относятся избыточный вес, гиподинамия, повышенный уровень холестерина, сахара и мочевой кислоты в крови, артериальная гипертония, а также вредные привычки — курение и употребление алкоголя.

О том, как именно эти привычки сказываются на здоровье сердца и сосудов, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Алкоголь и никотин – двойной удар по сердцу

Даже кратковременное регулярное употребление алкоголя может вызвать серьезные изменения в работе сердечной мышцы. Этанол оказывает токсическое и повреждающее воздействие на клетки сердца — кардиомиоциты, а также способствует образованию тромбов. Кроме того, алкоголь влияет на гормональную систему, нарушая её работу.

"Риск аритмии (фибрилляции предсердий) при регулярном употреблении алкоголя повышается на 44%. Если на организм человека воздействуют одновременно два таких опасных фактора, как курение и потребление алкоголя, они взаимно усиливают действие друг друга. При курении в организм через органы дыхания поступает оксид углерода, сужается просвет сосудов, развивается ишемическая болезнь сердца", — отмечает Наталья Савицкая.

Можно ли восстановить здоровье после отказа от вредных привычек?

Некоторые последствия пагубного влияния алкоголя и табака необратимы. Например, даже после отказа от курения риск ишемической болезни сердца остается выше нормы на протяжении 15 лет, а риск инсульта — в течение 10 лет. Поврежденные клетки сердца не восстанавливаются, на их месте формируются участки кардиосклероза.

Часто развивается алкогольная кардиомиопатия, а также артериальная гипертония — хроническое заболевание, которое невозможно вылечить полностью.

Тем не менее, отказ от алкоголя и курения положительно влияет на общее состояние. Уже через месяц после прекращения употребления алкоголя наблюдается улучшение работы сердечно-сосудистой системы и повышение качества жизни.

Ранняя диагностика помогает предотвратить осложнения

Для своевременного выявления хронических заболеваний и факторов риска каждый гражданин может пройти бесплатную диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления. Важно честно заполнять анкету, не скрывая наличие вредных привычек.

Во время обследования врачи могут выявить не только явные, но и скрытые заболевания, которые пока не проявляют себя клинически. При необходимости пациента ставят на диспансерный учет и проводят регулярное наблюдение.

Последствия игнорирования лечения

Научные исследования подтверждают прямую связь между употреблением алкоголя и повышенным риском инсульта. Даже умеренные дозы спиртного увеличивают вероятность ишемического инсульта на 27%, а геморрагического - на 58% при потреблении 280 граммов алкоголя в неделю.

Согласно данным Фонда по борьбе с инсультом, у курящих мужчин в возрасте от 15 до 49 лет риск инсульта выше на 88% по сравнению с некурящими. Особенно опасно совмещение курения с употреблением алкоголя — такие пациенты находятся в зоне максимального риска.

Опасность вейпов и электронных сигарет

Многие курильщики переходят на электронные сигареты или вейпы, считая их менее вредными. Производители утверждают, что такие устройства не выделяют канцерогенов и смол. Однако исследования, в которых участвовали почти 80 тысяч человек, перенесших инсульт, показали: 36,36% из них использовали вейпы, а 33,91% — обычные сигареты.

Это говорит о том, что риск инсульта среди пользователей электронных средств доставки никотина сопоставим с риском среди курильщиков традиционных сигарет. Наибольшую опасность представляют те, кто совмещает оба вида курения — у них риск инсульта в 1,8 раза выше, чем у тех, кто курит только обычные сигареты.

Профилактика — основа здоровья

Как подчеркивает Наталья Савицкая, отказ от вредных привычек, регулярные медицинские осмотры и внимательное отношение к своему здоровью — ключевые меры, которые позволяют снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить качество жизни на долгие годы.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой запретить продажу вейпов в регионе. Эту идею поддержал глава государства Владимир Путин. Затем президента положительно высказался о возможности полного запрета вейпов в стране.

В начале декабря стало известно, что поправки о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму.