Общество

Шесть деревень Семеновского округа предложили преобразовать в села

22 декабря 2025 09:20
Шесть деревень Семеновского округа предложили преобразовать в села

Фото: Александр Воложанин

Совет депутатов муниципального округа Семеновский выступил с законодательной инициативой об изменении статуса шести населенных пунктов — из деревень в села. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания Нижегородской области.

Речь идет о деревнях Ключи (Ивановский сельсовет), Большая Погорелка (Огибновский сельсовет), Елховка (Тарасихинский сельсовет), Осинки (Хахальский сельсовет), Малиновка и Никитино (обе — Шалдежский сельсовет). Все они находятся в составе Семеновского муниципального округа.

Отмечается, что на территории округа находятся одноименных населенных пунктов с одинаковыми типами — деревнями, но входящих в разные административно-территориальные образования. Это создает сложности при оформлении адресов, регистрации недвижимости, газификации домов и получении ипотечных кредитов.

В соответствии с федеральным законодательством, система адресации требует уникальности наименований и видов населенных пунктов. Дублирование нарушает эти требования и мешает включению таких деревень в федеральный адресный реестр.

Для устранения этих проблем предлагается изменить вид шести деревень на села. Нововведения позволят обеспечить уникальность наименований в пределах муниципального округа и упростит административные процедуры для жителей.

Перед внесением законопроекта провели опрос населения в указанных деревнях. Возражений и замечаний от граждан не поступило. При этом почтово-телеграфные отделения на территории этих населенных пунктов отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Вачском районе Нижегородской области предложено преобразовать деревни Сколково (Филинский сельсовет) и Звягино (Чулковский сельсовет) в села. Также стало известно, что в Городецком районе три деревни хотят объединить в одну. 

