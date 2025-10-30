Поселок Полевой упразднили в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Заброшенный поселок Полевой, входящий в состав рабочего поселка имени Степана Разина Лукояновского района, официально упразднен. Соответствующее решение было принято на заседании Законодательного собрания. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Причиной стало то, что в населенном пункте никто не проживает уже более 15 лет.

Также депутаты утвердили изменения в типах населенных пунктов Сокольского округа. Дело в том, что в округе имеются деревни с одинаковыми названиями и типами, но расположенные в разных сельсоветах. Это создает сложности при оформлении недвижимости и получении государственных услуг.

Так, деревни Мостовка (Волжский сельсовет), Содомово (Лойминский сельсовет), Богданово (Лойминский сельсовет) и Выделка (Волжский сельсовет) получили статус сел. А деревню Богданово, расположенную в Междуреченском сельсовете, переименовали в хутор.

Законы были приняты сразу в двух чтениях.

Ранее сообщалось о ликвидации поселка станции Лесогорск в Шатковском округе и поселка Пиштань в Шарангском округе, в августе перестала существовать деревня Пестряково в Городецком районе, так как она вошла в состав села Бриляково.