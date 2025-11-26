Три деревни хотят объединить в одну в Городецком районе Общество

Фото: Александр Воложанин

В Городецком районе Нижегородской области планируется объединение деревень Федурино, Вороново и Осинки в единый населенный пункт с сохранением названия "Федурино". Соответствующий законопроект внесло в Законодательное собрание региона Земское собрание Городецкого округа.

Цель инициативы — создать условия для участия жителей в программе догазификации. Согласно закону об административно-территориальном устройстве Нижегородской области, объединение возможно, если населенные пункты фактически слились, а их инфраструктура стала единой.

В пояснительной записке отмечается, что при объединении населенных пунктов учитывается мнение населения и представительного органа местного самоуправления.

Согласно последней Всероссийской переписи населения 2020 года, в Федурине числилось 450 человек, в Осинках — 19, в Воронове — 7. Среди жителей провели опрос, и они поддержали объединение.



Рассмотрев итоги опроса, Земское собрание 16 октября приняло официальное решение о согласии на объединение трех деревень в одну. Законопроект теперь будет рассматриваться на региональном уровне.

