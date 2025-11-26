Три деревни хотят объединить в одну в Городецком районе

Фото:
В Городецком районе Нижегородской области планируется объединение деревень Федурино, Вороново и Осинки в единый населенный пункт с сохранением названия "Федурино". Соответствующий законопроект внесло в Законодательное собрание региона Земское собрание Городецкого округа.
Цель инициативы — создать условия для участия жителей в программе догазификации. Согласно закону об административно-территориальном устройстве Нижегородской области, объединение возможно, если населенные пункты фактически слились, а их инфраструктура стала единой.
В пояснительной записке отмечается, что при объединении населенных пунктов учитывается мнение населения и представительного органа местного самоуправления.
Согласно последней Всероссийской переписи населения 2020 года, в Федурине числилось 450 человек, в Осинках — 19, в Воронове — 7. Среди жителей провели опрос, и они поддержали объединение.
Рассмотрев итоги опроса, Земское собрание 16 октября приняло официальное решение о согласии на объединение трех деревень в одну. Законопроект теперь будет рассматриваться на региональном уровне.
Ранее сообщалось, что для предоставления возможности участия жителей в программе догазификации домов предложено объединить села Шатовка и Панфилово в Арзамасском округе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+