Общество

Три деревни хотят объединить в одну в Городецком районе

26 ноября 2025 13:13 Общество
Три деревни хотят объединить в одну в Городецком районе

Фото: Александр Воложанин

В Городецком районе Нижегородской области планируется объединение деревень Федурино, Вороново и Осинки в единый населенный пункт с сохранением названия "Федурино". Соответствующий законопроект внесло в Законодательное собрание региона Земское собрание Городецкого округа.

Цель инициативы — создать условия для участия жителей в программе догазификации. Согласно закону об административно-территориальном устройстве Нижегородской области, объединение возможно, если населенные пункты фактически слились, а их инфраструктура стала единой.

В пояснительной записке отмечается, что при объединении населенных пунктов учитывается мнение населения и представительного органа местного самоуправления. 

Согласно последней Всероссийской переписи населения 2020 года, в Федурине числилось 450 человек, в Осинках — 19, в Воронове — 7. Среди жителей провели опрос, и они поддержали объединение. 

Рассмотрев итоги опроса, Земское собрание 16 октября приняло официальное решение о согласии на объединение трех деревень в одну. Законопроект теперь будет рассматриваться на региональном уровне. 

Ранее сообщалось, что для предоставления возможности участия жителей в программе догазификации домов предложено объединить села Шатовка и Панфилово в Арзамасском округе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

