Еще два населенных пункта исчезли с карты Нижегородской области Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижегородской области перестали существовать два населенных пункта. Решение приняли депутаты Законодательного собрания на заседании 27 ноября, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В Уренском районе упразднили сельский поселок Сосновка. Причиной стало то, что в нем долгое время никто не проживает и в нем нет находящейся в собственности физических или юридических лиц недвижимости.

Исчезнет с карты и село Панфилово в Арзамасском округе. Но в этом случае причина более позитивная - оно вошло в состав села Шатовка. Это сделано для того, чтобы обеспечить жителям возможность участвовать в программе догазификации.

Как объяснил председатель комитета по вопросам государственной власти Владимир Паков, данные населенные пункты фактически слились между собой, а их инженерная, транспортная, социальная инфраструктура стала единой.

Кроме того, слияние было поддержано и жителями обоих сел. В этом случае региональное законодательство разрешать объединять населенные пункты.

В октябре был ликвидирован заброшенный поселок Полевой, входящий в состав рабочего поселка имени Степана Разина Лукояновского района, в сентябре такое же решение было принято в отношении поселка станции Лесогорск в Шатковском округе и поселка Пиштань в Шарангском округе.

Также сообщалось, что три деревни хотят объединить в одну в Городецком районе.