Еще два населенных пункта исчезли с карты Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области перестали существовать два населенных пункта. Решение приняли депутаты Законодательного собрания на заседании 27 ноября, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
В Уренском районе упразднили сельский поселок Сосновка. Причиной стало то, что в нем долгое время никто не проживает и в нем нет находящейся в собственности физических или юридических лиц недвижимости.
Исчезнет с карты и село Панфилово в Арзамасском округе. Но в этом случае причина более позитивная - оно вошло в состав села Шатовка. Это сделано для того, чтобы обеспечить жителям возможность участвовать в программе догазификации.
Как объяснил председатель комитета по вопросам государственной власти Владимир Паков, данные населенные пункты фактически слились между собой, а их инженерная, транспортная, социальная инфраструктура стала единой.
Кроме того, слияние было поддержано и жителями обоих сел. В этом случае региональное законодательство разрешать объединять населенные пункты.
В октябре был ликвидирован заброшенный поселок Полевой, входящий в состав рабочего поселка имени Степана Разина Лукояновского района, в сентябре такое же решение было принято в отношении поселка станции Лесогорск в Шатковском округе и поселка Пиштань в Шарангском округе.
Также сообщалось, что три деревни хотят объединить в одну в Городецком районе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+