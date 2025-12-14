Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 декабря 2025 17:22Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за мероприятий
14 декабря 2025 16:44Две деревни в Вачском округе могут стать селами
14 декабря 2025 15:41Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 в Кстовском районе
14 декабря 2025 15:07Нижегородцев предупредили о смертельной опасности выхода на лед
14 декабря 2025 14:33Глеб Никитин сообщил о снижении ущерба от мошенников в Нижегородской области
14 декабря 2025 13:59Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде
14 декабря 2025 13:23Министерство науки и высшего образования создадут в Нижегородской области
14 декабря 2025 12:36Нижегородцам объяснили, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
14 декабря 2025 11:25Потепление сменит морозы в Нижнем Новгороде на следующей неделе
14 декабря 2025 10:36Прогулка сибирских косуль в Перевозском округе попала на видео
Общество

Две деревни в Вачском округе могут стать селами

14 декабря 2025 16:44 Общество
Две деревни в Вачском округе могут стать селами

В Вачском районе Нижегородской области два сельских населенных пункта — Сколково и Звягино — изменят свой статус с деревни на село. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание региона.

Инициатива направлена на устранение дублирования наименований в Федеральной информационной адресной системе. Сейчас в Вачском муниципальном округе существуют одноименные населенные пункты с одинаковым типом — деревни Сколково и Звягино, входящие в разные сельсоветы. Это создает сложности при ведении адресного реестра, где каждый адрес должен быть уникальным.

С предложением изменить вид населенных пунктов выступил Совет депутатов Вачского муниципального округа. Инициатива была согласована с местной администрацией и поддержана жителями.

В случае одобрения законопроекта, деревни Сколково (Филинский сельсовет) и Звягино (Чулковский сельсовет) станут селами. 

Ранее сообщалось, что три деревни хотят объединить в одну в Городецком районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вачский район деревня село
Поделиться:
Новости по теме
27 ноября 2025 15:01Еще два населенных пункта исчезли с карты Нижегородской области
22 октября 2025 10:36Двум нижегородским деревням могут добавить номера из-за одинаковых названий
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных