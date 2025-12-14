Две деревни в Вачском округе могут стать селами

В Вачском районе Нижегородской области два сельских населенных пункта — Сколково и Звягино — изменят свой статус с деревни на село. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание региона.
Инициатива направлена на устранение дублирования наименований в Федеральной информационной адресной системе. Сейчас в Вачском муниципальном округе существуют одноименные населенные пункты с одинаковым типом — деревни Сколково и Звягино, входящие в разные сельсоветы. Это создает сложности при ведении адресного реестра, где каждый адрес должен быть уникальным.
С предложением изменить вид населенных пунктов выступил Совет депутатов Вачского муниципального округа. Инициатива была согласована с местной администрацией и поддержана жителями.
В случае одобрения законопроекта, деревни Сколково (Филинский сельсовет) и Звягино (Чулковский сельсовет) станут селами.
Ранее сообщалось, что три деревни хотят объединить в одну в Городецком районе.
