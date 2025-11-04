Два села хотят объединить в Арзамасском районе

Фото:
Села Шатовка и Панфилово в Арзамасском округе планируют объединить в один населенный пункт. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона.
Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить жителям возможность участвовать в программе догазификации.
Согласно действующему законодательству, объединение возможно в случае фактического слияния населенных пунктов и объединения их инфраструктуры. Также учитывается мнение граждан, проживающих на соответствующей территории. Среди жителей Шатовки и Панфилово был проведен опрос. Проголосовали 332 человека, что составило 26,9% от общего числа обладающих правом на участие в опросе (1232 человека). Все они поддержали инициативу объединения.
При объединении населенных пунктов допускается сохранение названия одного из них в качестве наименования. Было решено, что село будет называться Шатовка.
Напомним, в августе были объединены два населенных пункта в Городецком районе — деревня Пестряково вошла в состав села Бриляково. Также в регионе изменили тип пять деревень в Сокольском районе: четыре из них стали селами, а одна — хутором. Кроме того, с начала года были упразднены несколько населенных пунктов, так как в них долгое время никто не проживает. В частности, поселок Полевой, входящий в состав рабочего поселка имени Степана Разина Лукояновского района, поселок Пиштань Стародудкинского сельсовета и другие.
Ранее сообщалось, что с 2003 по 2024 год в регионе официально упразднены 119 населенных пунктов. За тот же период было образовано только четыре новых поселения.
