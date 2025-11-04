Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 ноября 2025 18:5916-летняя девушка пропала в Нижегородской области
04 ноября 2025 18:00В Госдуме призвали ввести обязательную маркировку для вредных продуктов
04 ноября 2025 17:20Нижегородцы развернули у стен кремля 100-метровый российский триколор
04 ноября 2025 16:37Глеб Никитин встретился с представителями религиозных конфессий региона
04 ноября 2025 15:08Мэр высказался о последствиях отражения атаки БПЛА в Кстовском районе
04 ноября 2025 13:48Нижегородцы смогут жениться в "Доме губернатора"
04 ноября 2025 13:36Коммунальщики опровергли информацию об отключении воды в Советском районе
04 ноября 2025 12:43Крестный ход 4 ноября отменили в Нижнем Новгороде из-за дождя
04 ноября 2025 12:27Евгений Люлин поздравил жителей Нижегородской области с Днем народного единства
04 ноября 2025 12:19Два новых светофора установили около Ледовой арены на Стрелке
Общество

Два села хотят объединить в Арзамасском районе

03 ноября 2025 08:00 Общество
Два села хотят объединить в Арзамасском районе

Фото: Александр Воложанин

Села Шатовка и Панфилово в Арзамасском округе планируют объединить в один населенный пункт. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона.

Как отмечается в пояснительной записке, инициатива направлена на то, чтобы обеспечить жителям возможность участвовать в программе догазификации.

Согласно действующему законодательству, объединение возможно в случае фактического слияния населенных пунктов и объединения их инфраструктуры. Также учитывается мнение граждан, проживающих на соответствующей территории. Среди жителей Шатовки и Панфилово был проведен опрос. Проголосовали 332 человека, что составило 26,9% от общего числа обладающих правом на участие в опросе (1232 человека). Все они поддержали инициативу объединения.

При объединении населенных пунктов допускается сохранение названия одного из них в качестве наименования. Было решено, что село будет называться Шатовка.

Напомним, в августе были объединены два населенных пункта в Городецком районе — деревня Пестряково вошла в состав села Бриляково. Также в регионе изменили тип пять деревень в Сокольском районе: четыре из них стали селами, а одна — хутором. Кроме того, с начала года были упразднены несколько населенных пунктов, так как в них долгое время никто не проживает. В частности, поселок Полевой, входящий в состав рабочего поселка имени Степана Разина Лукояновского района, поселок Пиштань Стародудкинского сельсовета и другие. 

Ранее сообщалось, что с 2003 по 2024 год в регионе официально упразднены 119 населенных пунктов. За тот же период было образовано только четыре новых поселения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
деревня Законопроекты село
Поделиться:
Новости по теме
26 октября 2025 13:41Четыре новых населенных пункта появились в Нижегородской области с начала 2000-х
24 октября 2025 08:00Одной Сосновкой в Нижегородской области станет меньше
22 октября 2025 10:36Двум нижегородским деревням могут добавить номера из-за одинаковых названий
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных