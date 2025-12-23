Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Нижегородцам объяснили, откуда в новом тоннеле метро вода

23 декабря 2025 14:16 Общество
Нижегородцам объяснили, откуда в новом тоннеле метро вода

Фото: Никита Духник

В Нижнем Новгороде 18 декабря завершилась проходка второго тоннеля метро — работы велись с использованием тоннелепроходческого комплекса "Владимир". Об этом сообщили представители компании "Моспроект-3", ответственной за строительство.

Как пояснил замгендиректора по строительству Евгений Смирнов, появление воды в тоннеле связано с технологическим процессом работы комплекса.

По его словам, в процессе проходки в грунт специально добавляется водный раствор с пенным реагентом. Это необходимо для того, чтобы размягчить породу, предотвратить её спрессовывание и избежать заклинивания механизмов.

"Это обязательная часть технологии. Благодаря добавлению реагента грунт становится более эластичным и легко извлекается на поверхность", — отметил Смирнов. Он подчеркнул, что наличие воды в тоннеле — не аварийная ситуация, а плановый и контролируемый этап строительства.

Ранее стало известно, на каком этапе находится продление метро в Сормово. Также сообщалось, что на строительство метро от "Горьковской" до "Сенной" направят еще 12,4 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных