Нижегородцам рассказали, что именно делается для метро на улице Родионова

Фото:
В районе станции метро "Сенная" активно продолжаются работы по строительству ключевых объектов подземной инфраструктуры. Об этом сообщает телеграм-канал "Метро НН".
На участке за станцией метростроители возводят камеру съездов открытым способом. Одновременно ведётся строительство тупиков длиной 191 метр, которые необходимы для безопасного разворота и отстоя поездов.
Кроме того, специалисты обустраивают смотровые платформы, служебные канавы, а также создают пункт технического обслуживания подвижного состава.
Вдоль улицы Родионова, в створе которой расположена стройплощадка, появятся помещения для хранения путейского инструмента и материалов. Также здесь будут размещены помещения для стрелочников и ремонтных бригад, обеспечивающих стабильную работу подземной линии.
В ночь на 2 декабря открылась объездная дорога на улице Родионова. Этот участок специально построили на время работ около стройплощадки станции метро "Сенная".
Напомним, что в Нижнем Новгороде скорректировали сроки строительства станций метро "Сенная" и "Площадь Свободы" - сдача объектов запланирована на 2027 год. Завершить строительство станции метро в центре Сормова хотят в 2029 году.
Также сообщалось, что метростроители приступили к укреплению здания на улице Максима Горького.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+