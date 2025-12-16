Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Нижегородцам рассказали, что именно делается для метро на улице Родионова

16 декабря 2025 13:29 Общество
Нижегородцам рассказали, что именно делается для метро на улице Родионова

Фото: Кира Мишина

В районе станции метро "Сенная" активно продолжаются работы по строительству ключевых объектов подземной инфраструктуры. Об этом сообщает телеграм-канал "Метро НН".

На участке за станцией метростроители возводят камеру съездов открытым способом. Одновременно ведётся строительство тупиков длиной 191 метр, которые необходимы для безопасного разворота и отстоя поездов.

Кроме того, специалисты обустраивают смотровые платформы, служебные канавы, а также создают пункт технического обслуживания подвижного состава.

Вдоль улицы Родионова, в створе которой расположена стройплощадка, появятся помещения для хранения путейского инструмента и материалов. Также здесь будут размещены помещения для стрелочников и ремонтных бригад, обеспечивающих стабильную работу подземной линии.

В ночь на 2 декабря открылась объездная дорога на улице Родионова. Этот участок специально построили на время работ около стройплощадки станции метро "Сенная".

Напомним, что в Нижнем Новгороде скорректировали сроки строительства станций метро "Сенная" и "Площадь Свободы" - сдача объектов запланирована на 2027 год. Завершить строительство станции метро в центре Сормова хотят в 2029 году.

Также сообщалось, что метростроители приступили к укреплению здания на улице Максима Горького.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

