Стало известно, где появятся входы на станцию метро "Площадь Свободы"

Фото:
Определены предполагаемые места размещения входов на будущую станцию метро "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде. Схема с расположением входных павильонов была опубликована в телеграм-канале "МетроНН".
Согласно предварительному проекту, всего планируется построить четыре входа. Три из них появятся непосредственно на площади Свободы. Один будет находиться у сквера 1905 года, а два других — на противоположной стороне площади.
Еще один вход планируют обустроить на улице Горького рядом с домом №147а.
Напомним, что государственная экспертиза утвердила проект этапа продления Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде. Речь идет о работах в исторической части Нижнего Новгорода: на участке от тупиков за станцией "Горьковская" до будущей станции "Сенная" (этап 2.6).
Проект реализуется в 14 этапов. Уже завершено строительство левого перегонного тоннеля длиной 1491 метр, соединяющего площадь Свободы и Сенную.
По последней информации, станции метро "Сенная" и "Площадь Свободы" достроят к середине 2027 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+