Общество

Стало известно, где появятся входы на станцию метро "Площадь Свободы"

26 ноября 2025 13:30 Общество
Стало известно, где появятся входы на станцию метро Площадь Свободы

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Определены предполагаемые места размещения входов на будущую станцию метро "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде. Схема с расположением входных павильонов была опубликована в телеграм-канале "МетроНН".

Согласно предварительному проекту, всего планируется построить четыре входа. Три из них появятся непосредственно на площади Свободы. Один будет находиться у сквера 1905 года, а два других — на противоположной стороне площади.

Еще один вход планируют обустроить на улице Горького рядом с домом №147а.

Напомним, что государственная экспертиза утвердила проект этапа продления Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде. Речь идет о работах в исторической части Нижнего Новгорода: на участке от тупиков за станцией "Горьковская" до будущей станции "Сенная" (этап 2.6).

Проект реализуется в 14 этапов. Уже завершено строительство левого перегонного тоннеля длиной 1491 метр, соединяющего площадь Свободы и Сенную. 

По последней информации, станции метро "Сенная" и "Площадь Свободы" достроят к середине 2027 года.

