Подрядчик завершил капремонт 23 км трассы Р-158 под Нижним Новгородом Общество

Фото: Росавтодор

В Нижегородской области завершено расширение до четырех полос 23 км федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов. Об этом сообщили в Росавтодоре.

19 ноября в рамках XIX Международного форума и выставки "Транспорт России" министр транспорта РФ Андрей Никитин и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в режиме видеоконференции дали старт движению транспорта по обновленному участку автомобильной дороги Р-158 на территории региона.

Роман Новиков от имени дорожной отрасли поблагодарил правительство России за масштабную поддержку ключевых инфраструктурных проектов.

Он подчеркнул, что правительство и Минтранс России уделяют особое внимание капитальному ремонту и модернизации значимых для страны трасс, в том числе Р-158 Нижний Новгород – Саратов. По его словам, еще в 2022 году по поручению правительства началась масштабная модернизация этой дороги и поэтапный перевод ее в четырехполосное исполнение. Одним из ключевых этапов стала капитальная реконструкция участка с 77-го по 104-й км в городском округе Арзамас, работы на котором велись в 2024–2025 годах. Руководитель Росавтодора добавил, что развитие направления будет продолжено и в 2027 году планируется завершить расширение Р-158 до четырех полос на всем отрезке от Нижнего Новгорода до Арзамаса.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что объект имеет особое значение для региона.

Он напомнил, что завершен капитальный ремонт важнейшего для области участка автомагистрали, связывающей Нижний Новгород с трассой М-12 и далее с Арзамасом – третьим по числу жителей городом региона. Сергей Морозов выразил уверенность, что завершение модернизации этого фрагмента федеральной трассы Р-158 станет стимулом для развития туристического и логистического потенциала области. Он обратил внимание, что благодаря работе, которую провели специалисты Росавтодора, и тому, что ремонт велся без полного перекрытия движения, регион получил современную, безопасную и удобную трассу. По словам замглавы региона, символично, что обновленный участок открывается накануне Дня работника транспорта, а качественные и безопасные дороги – лучший подарок к профессиональному празднику.

Менее чем за два года дорожные службы перевели в четырехполосное исполнение 23 км проезжей части. В ходе капитального ремонта полностью заменили дорожную одежду и уложили новое покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимерно-битумных вяжущих. Такой тип покрытия используется на участках с высокой интенсивностью движения – в пиковые периоды здесь проезжает от 15 до 20 тысяч автомобилей в сутки.

Исполняющий обязанности начальника ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Дмитрий Глушков подчеркнул, что работы велись при активной поддержке регионального правительства и личном участии губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, а также при максимальной вовлеченности органов местной власти. Он отметил, что капитальный ремонт осуществлялся в сложных условиях – на действующей дороге и без прекращения движения транспорта, однако дорожники качественно и в срок выполнили поставленные задачи.

Отдельно Дмитрий Глушков указал, что на всем протяжении обновленного участка установлены разделительное и боковые барьерные ограждения. Это позволит исключить выезд автомобилей на встречную полосу и несанкционированные съезды с дороги, что снизит риск ДТП с тяжелыми последствиями. Общая длина защитных конструкций составила около 65 км.

В рамках проекта построили пять одноуровневых развязок для разворотных маневров и изменения направления движения. Их основная задача – ликвидация очагов аварийности и обеспечение удобного доступа к населенным пунктам, расположенным вдоль трассы. Разворотные петли появились на 79-м км в районе Рождественского майдана, на 85-м км у Криуш, на 88-м и 91-м км в зоне Волчихинского майдана, а также на 104-м км у поворота на Арзамас.

Кроме того, на 11 примыканиях местных дорог обустроены переходно-скоростные полосы. Они позволяют автомобилям, выезжающим с второстепенных дорог, безопасно разогнаться и плавно встроиться в общий поток движения.

Вблизи населенных пунктов и садовых товариществ оборудовано 12 автобусных остановок с заездными карманами и тротуарами. На пешеходных переходах, расположенных рядом с ними, смонтированы светофорные объекты.

Все развязки, примыкания, остановки и пешеходные переходы получили наружное электроосвещение, что обеспечивает необходимую видимость в темное время суток. Совокупная протяженность линий освещения превышает 10 км. Навигацию на дороге упрощают новые дорожные знаки и разметка из термопластика.

Дорожники также укрепили обочины и смонтировали новую систему водоотвода. В пределах водоохранных зон рек Муравьиха, Сережа и ручья Водопре обустроена закрытая дождевая канализация с системой фильтрации ливневых стоков от вредных примесей и реагентов, попадающих с покрытия дороги.

На 80-м км трассы построен подземный зверопереход на маршруте миграции диких животных. Вдоль дороги на подходах к нему установлено сетчатое ограждение, которое направляет животных к безопасному переходу и снижает вероятность их выхода на проезжую часть.

Ранее сообщалось, в Нижегородской области расширят еще три участка трассы Р-158 (с 176 по 195 км, с 144 по 164 км и с 229 по 249 км). Однако конкурсы на разработку проектной документации были приостановлены после жалоб.

Также напомним, что проект капремонта участка трассы Р-158 с 52 по 77 км в Дальнеконстантиновском районе получил положительное заключение госэкспертизы.

При этом работы по расширению трассы с 40 по 52 км приостановлены. Подрядчик покинул стройку без предупреждения и вскоре получил иски на 289 млн рублей.