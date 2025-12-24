Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Движение на Р-177 в Нижегородской области ограничат до сентября 2026 года

24 декабря 2025 15:59 Общество
Движение на Р-177 в Нижегородской области ограничат до сентября 2026 года

На участке федеральной дороги Р-177 "Поветлужье" в Воскресенском округе Нижегородской области вводятся временные ограничения движения.

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, с 10 января по 15 сентября 2026 года будет проводиться капитальный ремонт моста через реку Зимара на 123-м километре трассы. В связи с этим проезжая часть будет сужена, а максимальную допустимую скорость ограничат до 40 км/ч.

Для обеспечения непрерывного движения транспорта специалисты начнут строительство временной объездной дороги. Она позволит водителям миновать ремонтируемый участок без остановок.

Источник: Яндекс Карты

Автомобилистов просят учитывать изменения в организации движения и соблюдать требования дорожных знаков, а также установленный скоростной режим.

Напомним, что на трассе между Бором и Макарьевом в декабре 2025 года ввели реверс из-за ремонтных работ.

Ранее сообщалось о завершении ремонта 23 км участка федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Воскресенский район Р-177 ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород
