Движение на Р-177 в Нижегородской области ограничат до сентября 2026 года Общество

На участке федеральной дороги Р-177 "Поветлужье" в Воскресенском округе Нижегородской области вводятся временные ограничения движения.

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, с 10 января по 15 сентября 2026 года будет проводиться капитальный ремонт моста через реку Зимара на 123-м километре трассы. В связи с этим проезжая часть будет сужена, а максимальную допустимую скорость ограничат до 40 км/ч.

Для обеспечения непрерывного движения транспорта специалисты начнут строительство временной объездной дороги. Она позволит водителям миновать ремонтируемый участок без остановок.

Автомобилистов просят учитывать изменения в организации движения и соблюдать требования дорожных знаков, а также установленный скоростной режим.

Напомним, что на трассе между Бором и Макарьевом в декабре 2025 года ввели реверс из-за ремонтных работ.

Ранее сообщалось о завершении ремонта 23 км участка федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов.