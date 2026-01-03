Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 января 2026 15:09Жители Нижегородской области пропустят звездопад Квадрантиды
03 января 2026 14:26Развитием сети водоснабжения и водоотведения в Новинках займется АО "ОКО"
03 января 2026 14:16Бастрыкин потребовал отчет по делу о 15-летней проблеме с водой в Селеме
03 января 2026 14:00Нижегородцам рассказали, как новый закон о самозапрете поможет лудоманам
03 января 2026 13:13Активисты "Единой России" поздравили российских бойцов с Новым годом
03 января 2026 13:0013-летнюю школьницу четвертые сутки ищут в Нижнем Новгороде
03 января 2026 12:14Около 11 000 жителей нижегородских сёл и деревень получили доступ к устойчивой сотовой связи в 2025 году
03 января 2026 12:12Современный фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Обход Уренского округа
03 января 2026 10:15Минздрав РФ составил портрет онкопациента: чаще болеют женщины 65+
03 января 2026 09:37Нижегородскую область продолжит заметать снегом 4 января
Общество

Развитием сети водоснабжения и водоотведения в Новинках займется АО "ОКО"

03 января 2026 14:26 Общество
Развитием сети водоснабжения и водоотведения в Новинках займется АО ОКО

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Развитием систем водоснабжения и водоотведения на территории Новинского сельского совета займется АО "Объединенный коммунальный оператор". Работы будут вестись в рамках заключенного концессионного соглашения, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале. 

По словам градоначальника, модернизация затронет поселки Новинки и Кудьма, а также деревни Кусаковка, Комарово и Сартаково. Проект носит долгосрочный характер и рассчитан до 2038 года. В течение первых трех лет в развитие инфраструктуры планируется направить около 0,5 млрд рублей инвестиций.

В рамках концессии предусмотрен перевод деревень Сартаково и Комарово на городскую систему водоснабжения. Кроме того, в Кудьме планируется строительство канализационного коллектора, что позволит отказаться от сброса сточных вод в "пруды-накопители".

Ранее сообщалось о завершении строительства 9 км нового водовода в Ольгине и Новинках. Одновременно началась подготовка к возведению 16 км сетей водоотведения и двух насосных станций на этих территориях.

Напомним, что в конце 2025 года в Нижнем Новгороде утвердили программу модернизации ЖКХ до 2031 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АО "ОКО" ЖКХ Новинки
Поделиться:
Новости по теме
03 января 2026 14:16Бастрыкин потребовал отчет по делу о 15-летней проблеме с водой в Селеме
26 декабря 2025 15:45Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2030 году
09 декабря 2025 10:50Коммуналка подорожает на 10,2% в Нижнем Новгороде в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных