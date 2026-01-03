Развитием сети водоснабжения и водоотведения в Новинках займется АО "ОКО"

Фото:
Развитием систем водоснабжения и водоотведения на территории Новинского сельского совета займется АО "Объединенный коммунальный оператор". Работы будут вестись в рамках заключенного концессионного соглашения, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, модернизация затронет поселки Новинки и Кудьма, а также деревни Кусаковка, Комарово и Сартаково. Проект носит долгосрочный характер и рассчитан до 2038 года. В течение первых трех лет в развитие инфраструктуры планируется направить около 0,5 млрд рублей инвестиций.
В рамках концессии предусмотрен перевод деревень Сартаково и Комарово на городскую систему водоснабжения. Кроме того, в Кудьме планируется строительство канализационного коллектора, что позволит отказаться от сброса сточных вод в "пруды-накопители".
Ранее сообщалось о завершении строительства 9 км нового водовода в Ольгине и Новинках. Одновременно началась подготовка к возведению 16 км сетей водоотведения и двух насосных станций на этих территориях.
Напомним, что в конце 2025 года в Нижнем Новгороде утвердили программу модернизации ЖКХ до 2031 года.
