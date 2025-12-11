Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

9 км нового водовода построили в Ольгине и Новинках

11 декабря 2025 10:58 Общество
Девять километров нового водовода построено в Ольгино и Новинках

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

9 км нового водопровода построили в Ольгине и Новинках силами АО "ОКО", сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 

Предполагается, что новый водопровод значительно снизит нагрузку с имеющейся инфраструктуры и обеспечит холодной водой новые кварталы южных территорий, а также застраиваемые районы в Богородском, Кстовском и Арзамасском направлениях. 

Новый участок водопровода прошел испытания, промывку и дезинфекцию. Сейчас его передают на баланс города. 

Напомним, что прокладка этих девяти километров велась открытым способом с июня 2023 года по ноябрь 2025-го. По словам Шалабаева, в настоящее время ведется подготовка к строительству 16 км сетей водоотведения и двух насосных станций. 

Проект по строительству сетей водоотведения получил положительное заключение госэкспертизы в мае 2025 года. Затем было выдано разрешение на сами работы. Завершить строительство надлежит до конца 2026 года. 

Напомним, в сентябре минстрой одобрил II этап строительства сетей водоснабжения в Ольгине и Новинках. 

Сообщалось также, что московская компания построит канализацию в Ольгине и Новинках за 1,7 млрд рублей. 

Напомним, в сентябре минстрой одобрил II этап строительства сетей водоснабжения в Ольгине и Новинках. 

Сообщалось также, что московская компания построит канализацию в Ольгине и Новинках за 1,7 млрд рублей.

АО "ОКО" водопровод ЖКХ
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных