9 км нового водовода построили в Ольгине и Новинках

9 км нового водопровода построили в Ольгине и Новинках силами АО "ОКО", сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Предполагается, что новый водопровод значительно снизит нагрузку с имеющейся инфраструктуры и обеспечит холодной водой новые кварталы южных территорий, а также застраиваемые районы в Богородском, Кстовском и Арзамасском направлениях.
Новый участок водопровода прошел испытания, промывку и дезинфекцию. Сейчас его передают на баланс города.
Напомним, что прокладка этих девяти километров велась открытым способом с июня 2023 года по ноябрь 2025-го. По словам Шалабаева, в настоящее время ведется подготовка к строительству 16 км сетей водоотведения и двух насосных станций.
Проект по строительству сетей водоотведения получил положительное заключение госэкспертизы в мае 2025 года. Затем было выдано разрешение на сами работы. Завершить строительство надлежит до конца 2026 года.
Напомним, в сентябре минстрой одобрил II этап строительства сетей водоснабжения в Ольгине и Новинках.
Сообщалось также, что московская компания построит канализацию в Ольгине и Новинках за 1,7 млрд рублей.
