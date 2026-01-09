Нижегородские энергетики сохраняют режим повышенной готовности из-за метели

Фото:
Энергетики Нижнего Новгорода продолжают оставаться на повышенном уровне готовности из-за ожидаемой непогоды.
Согласно прогнозам Гидрометцентра, 9–10 января в некоторых районах Нижегородской области ожидается прохождение атмосферного фронта, что может привести к сильному снегу, ледяному дождю и гололёду.
"Нижновэнерго" ещё 7 января перешёл в режим повышенной готовности. Специалисты компании усилили контроль за электроснабжением всех потребителей.
Для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды подготовлены 183 бригады, в состав которых входят 665 человек и 335 единиц специализированной техники. Особое внимание уделяется социально значимым объектам и инфраструктуре. В случае необходимости для их энергоснабжения будет задействовано 191 резервный источник мощностью около 4,16 МВт.
В филиале круглосуточно работает оперативный штаб, который координирует свои действия с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Также ведётся постоянный мониторинг погодных условий и контроль за состоянием энергообъектов.
Энергетики настоятельно рекомендуют жителям быть внимательными и осторожными. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи необходимо немедленно сообщить об этом в энергокомпанию или отделение МЧС, ни в коем случае не приближаясь к повреждённым участкам.
