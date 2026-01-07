Энергетики усилили работу из-за снегопада в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области энергетики переведены на усиленный режим работы из-за приближающейся непогоды. По прогнозам синоптиков, 7 и 8 января в регионе ожидаются сильные снегопады, связанные с прохождением атмосферного фронта.

"Нижновэнерго" переведён в режим повышенной готовности. Специалисты компании усилили контроль за стабильностью электроснабжения потребителей.

Для оперативного устранения возможных последствий непогоды сформированы 179 мобильных бригад. В их составе задействованы 608 сотрудников и 348 единиц специализированной техники.

Если потребуется, их смогут оперативно подключить к 201 резервному источнику питания общей мощностью около 4,16 мегаватта.

В филиале действует оперативный штаб. Налажен постоянный обмен информацией с подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мониторинг метеоусловий осуществляется в круглосуточном режиме, за работой энергообъектов ведётся постоянный контроль.

Энергетики призывают нижегородцев проявлять осторожность. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи необходимо немедленно сообщить об этом в энергокомпанию или в ближайшее отделение МЧС. Подходить к повреждённым линиям категорически запрещено.

Напомним, за 3 дня по прогнозу может выпасть 51 см снега, что выше январской нормы. Таким образом, на проезжую часть выпадет 6,4 млн. м3 снега. К уборке города сейчас привлечены 1345 единиц спецтехники и 3542 дорожных рабочих.