Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 января 2026 15:35Энергетики усилили работу из-за снегопада в Нижегородской области
07 января 2026 14:22В Нижегородской области хотят увеличить штрафы за нарушение тишины
07 января 2026 13:46Более 1300 единиц спецтехники убирают снег в Нижнем Новгороде
07 января 2026 13:14Три тысячи кубометров мусора вывезли с нелегальных свалок в Канавине
07 января 2026 12:38Стало известно, что чаще всего нижегородцы ломают в новогодние праздники
07 января 2026 11:27109 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Нижегородской области
07 января 2026 08:00Рейды в Нижнем Новгороде выявили свыше 140 случаев нелегальной торговли
07 января 2026 06:00Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Рождеством Христовым
06 января 2026 16:55Оперативный штаб собрали в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада
06 января 2026 15:17В Лыскове простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Карповым
Общество

Энергетики усилили работу из-за снегопада в Нижегородской области

07 января 2026 15:35 Общество
Энергетики усилили работу из-за снегопада в Нижегородской области

В Нижегородской области энергетики переведены на усиленный режим работы из-за приближающейся непогоды. По прогнозам синоптиков, 7 и 8 января в регионе ожидаются сильные снегопады, связанные с прохождением атмосферного фронта.

"Нижновэнерго" переведён в режим повышенной готовности. Специалисты компании усилили контроль за стабильностью электроснабжения потребителей. 

Для оперативного устранения возможных последствий непогоды сформированы 179 мобильных бригад. В их составе задействованы 608 сотрудников и 348 единиц специализированной техники. 

Если потребуется, их смогут оперативно подключить к 201 резервному источнику питания общей мощностью около 4,16 мегаватта.

В филиале действует оперативный штаб. Налажен постоянный обмен информацией с подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Мониторинг метеоусловий осуществляется в круглосуточном режиме, за работой энергообъектов ведётся постоянный контроль.

Энергетики призывают нижегородцев проявлять осторожность. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи необходимо немедленно сообщить об этом в энергокомпанию или в ближайшее отделение МЧС. Подходить к повреждённым линиям категорически запрещено.

Напомним, за 3 дня по прогнозу может выпасть 51 см снега, что выше январской нормы. Таким образом, на проезжую часть выпадет 6,4 млн. м3 снега. К уборке города сейчас привлечены 1345 единиц спецтехники и 3542 дорожных рабочих. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Снег Энергетика
Поделиться:
Новости по теме
06 января 2026 16:55Оперативный штаб собрали в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада
05 января 2026 19:15Синоптик предупредил нижегородцев о снегопадах и 20-градусных морозах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных