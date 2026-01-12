У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Нижегородке пришлось доказывать в суде, что она жива

12 января 2026 14:57 Общество
Фото: Кира Мишина

В Канавинском районном суде Нижнего Новгорода рассмотрели необычное дело: горожанке пришлось доказывать в суде, что она жива. Женщина подала иск к местному отделу ЗАГС с требованием аннулировать запись о своей смерти, внесенную ошибочно. Об этом говорится в решении суда, размещенного в картотеке дел. 

Как следует из материалов дела, нижегородка узнала, что числится умершей, когда восстанавливала паспорт после утери. В Едином государственном реестре актов гражданского состояния имелась запись о ее смерти.

Как выяснилось, в одну из городских больниц ранее поступила пациентка без документов, назвавшаяся именем и фамилией истицы. Вскоре она скончалась, и на основании медицинского свидетельства о смерти была оформлена актовая запись. 

Женщина обратилась в прокуратуру, а затем — в суд, указав, что из-за ошибочной записи не может восстановить паспорт и реализовывать свои гражданские права. В материалах дела также указано, что при регистрации смерти ЗАГСом не был предъявлен документ, удостоверяющий личность умершей.

Суд, изучив обстоятельства дела, пришёл к выводу, что актовая запись действительно не соответствует действительности. Иск был удовлетворен. Суд постановил аннулировать запись о ее смерти и указать в ней вместо имени умершего — "Неизвестное лицо". 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца. В настоящий момент оно не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что нижегородцы теперь могут подтверждать свой возраст с помощью цифрового ID в мессенджере Max.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ЗАГС Суд
