Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 декабря 2025 15:38Прокуратура добилась компенсации для матери сбитого поездом нижегородца
30 декабря 2025 13:36Юрий Шалабаев высказался о коррупции в мэрии Нижнего Новгорода
30 декабря 2025 12:4911 человек погибли из-за пьяных водителей в Нижнем Новгороде в 2025 году
30 декабря 2025 10:4674-летний нижегородец погиб в ночном пожаре из-за сигареты
29 декабря 2025 20:19Хлопок в подвале дома по улицы Искры привел к эвакуации 25 человек
29 декабря 2025 19:17Нижегородский экс-чиновник Бортников останется под стражей до 9 февраля
29 декабря 2025 17:43Нижегородские подрядчики получили по 8 лет за хищение бюджетных 445 млн рублей
29 декабря 2025 17:12Нижегородский студент украл почти 3 млн рублей у вдовы участника СВО
29 декабря 2025 15:47Экс-заведующую детсадом в Городце осудят за фиктивное трудоустройство
29 декабря 2025 13:55Александр Парамонов пробудет под домашним арестом до 4 февраля
Происшествия

Прокуратура добилась компенсации для матери сбитого поездом нижегородца

30 декабря 2025 15:38 Происшествия
Прокуратура добилась компенсации для матери сбитого поездом нижегородца

Фото: Александр Воложанин

Приволжская транспортная прокуратура помогла матери погибшего на станции Спортивная нижегородца добиться выплаты компенсации от РЖД. Об этом сообщили в ведомстве. 

Трагедия произошла в марте 2025 года. 47-летний мужчина получил травмы от столкновения с пригородным пассажирским поездом. Он скончался на месте.

Как установили в надзорном ведомстве, компания ОАО "РЖД", являющаяся владельцем источника повышенной опасности, не возместила ущерб родственникам погибшего.

Поскольку мать мужчины осталась без кормильца и не могла самостоятельно отстоять свои права, прокурор направил иск в суд в ее интересах.

Борский городской суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал железнодорожную компанию выплатить женщине компенсацию морального вреда, а также возместить расходы на похороны. Общая сумма взыскания составила более 300 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура помогла механику из Нижнего Новгорода взыскать с зарубежного судовладельца задолженность по заработной плате и компенсацию в размере 885 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Прокуратура РЖД Суд
Поделиться:
Новости по теме
10 ноября 2025 11:43Поезд насмерть сбил мужчину в Нижнем Новгороде
01 августа 2025 12:18"Ласточка" насмерть сбила 87-летнего мужчину под Нижним Новгородом
19 февраля 2025 15:20Прокуратура добилась ремонта аварийного пешеходного моста на станции Навашино
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных