Прокуратура добилась компенсации для матери сбитого поездом нижегородца

Фото: Александр Воложанин

Приволжская транспортная прокуратура помогла матери погибшего на станции Спортивная нижегородца добиться выплаты компенсации от РЖД. Об этом сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла в марте 2025 года. 47-летний мужчина получил травмы от столкновения с пригородным пассажирским поездом. Он скончался на месте.

Как установили в надзорном ведомстве, компания ОАО "РЖД", являющаяся владельцем источника повышенной опасности, не возместила ущерб родственникам погибшего.

Поскольку мать мужчины осталась без кормильца и не могла самостоятельно отстоять свои права, прокурор направил иск в суд в ее интересах.

Борский городской суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал железнодорожную компанию выплатить женщине компенсацию морального вреда, а также возместить расходы на похороны. Общая сумма взыскания составила более 300 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

