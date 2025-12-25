Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Нижегородец требует вернуть квартиру, проданную по "схеме Долиной"

25 декабря 2025 16:58 Общество
Нижегородец требует вернуть квартиру, проданную по схеме Долиной

Фото: Кира Мишина

В Советский районный суд Нижнего Новгорода поступил иск от местного жителя, который требует признать недействительной сделку купли-продажи квартиры. По словам истца, он стал жертвой мошенников и заключил договор под давлением. Об этом сообщили в суде. 

В заявлении истец утверждает, что продал свою квартиру неосознанно. По его словам, ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками государственных органов и убедили, что жилье находится под угрозой мошенничества. Чтобы якобы "спасти" имущество, мужчине предложили срочно продать недвижимость.

Нижегородец утверждает, что находился в состоянии сильного стресса и тревоги, не до конца понимая, что именно подписывает. Он также отметил, что является инвалидом с детства и в настоящее время испытывает серьезные финансовые трудности. Он просит суд признать сделку купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств недействительной, аннулировать регистрацию права собственности на жилье за покупателем, взыскать проценты за пользование деньгами, компенсировать моральный вред, назначить штраф и возместить судебные расходы. Судебное заседание по делу назначено на 16 февраля 2026 года.

Напомним, певица Лариса Долина продала в 2024 году свою квартиру за 112 млн рублей, а потом заявила, что стала жертвой мошенников и обратилась в суд. Тот признал сделку недействительной. Решение опротестовала покупательница. В итоге дело дошло до Верховного суда, который вернул право собственности женщине, купившей недвижимость. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области не фиксируется массовых случаев возврата жилья, проданного под давлением мошенников. Однако правоохранительные органы региона регулярно сообщают об отдельных эпизодах, когда квартиры переходят новым владельцам в результате обмана. 

22 декабря 2025 17:06Спикер ЗСНО Евгений Люлин высказался об "эффекте Долиной"
14 декабря 2025 12:36Нижегородцам объяснили, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
