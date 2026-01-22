Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в донорской акции Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Работники Горьковского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Верхняя Волга» приняли участие в корпоративной донорской акции. Забор крови был организован на территории управления с привлечением выездной бригады специалистов Нижегородского центра крови имени Н.Я. Климовой на базе современного передвижного мобильного комплекса.

Процедурам предшествовал обязательный медицинский осмотр и проверка на наличие противопоказаний, сдача крови осуществлялась под наблюдением медицинских работников. Всего в ходе акции было собрано 14 литров крови и ее компонентов, которые были переданы в региональные учреждения здравоохранения.

В 2025 году в донорских акциях, организованных АО «Транснефть – Верхняя Волга», приняли участие более 170 работников, которые суммарно сдали почти 90 литров крови.