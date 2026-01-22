Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 января 2026 15:50Нижегородцам показали, как идет строительство передовой школы на Бору
22 января 2026 15:47Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в донорской акции
22 января 2026 15:20Солдатенков: "Перекладка трамвайных путей в Нижнем Новгороде завершится в 2026 году"
22 января 2026 14:59858 тысяч электронных полисов ОСАГО куплено в Нижегородской области за год
22 января 2026 14:44Новый корпус школы №167 построят в Канавине
22 января 2026 14:28Бумажные маршрутные карты отменят в Нижегородской области
22 января 2026 13:47Нижегородская станция аэрации получила новое предупреждение из-за вони
22 января 2026 13:30Профсоюз оказывает помощь нижегородским медикам, пострадавшим в ДТП
22 января 2026 13:15Соцвыплаты и пособия проиндексируют в Нижегородской области с 1 февраля
22 января 2026 12:49Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту Билайна
Общество

Работники АО "Транснефть – Верхняя Волга" приняли участие в донорской акции

22 января 2026 15:47 Общество
Работники АО Транснефть – Верхняя Волга приняли участие в донорской акции

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

Работники Горьковского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Верхняя Волга» приняли участие в корпоративной донорской акции. Забор крови был организован на территории управления с привлечением выездной бригады специалистов Нижегородского центра крови имени Н.Я. Климовой на базе современного передвижного мобильного комплекса.

Процедурам предшествовал обязательный медицинский осмотр и проверка на наличие противопоказаний, сдача крови осуществлялась под наблюдением медицинских работников. Всего в ходе акции было собрано 14 литров крови и ее компонентов, которые были переданы в региональные учреждения здравоохранения. 

В 2025 году в донорских акциях, организованных АО «Транснефть – Верхняя Волга», приняли участие более 170 работников, которые суммарно сдали почти 90 литров крови.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
донор Транснефть-Верхняя Волга
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных