Гибель двух человек на пожаре под Арзамасом обернулась уголовным делом

Гибель двух человек на пожаре в Арзамасском округе обернулась уголовным делом. Подробности рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
Трагедия произошла 20 января в селе Пошатово. Там загорелся частный дом. На пепелище были обнаружены тела 76-летних мужчины и женщины.
Следователи осмотрели тела, но криминала не нашли. Причины смерти будут ясны после проведения судмедэкспертизы.
По предварительным данным, дом вспыхнул из-за неисправной электрической проводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").
