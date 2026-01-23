Гибель двух человек на пожаре под Арзамасом обернулась уголовным делом Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Гибель двух человек на пожаре в Арзамасском округе обернулась уголовным делом. Подробности рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 20 января в селе Пошатово. Там загорелся частный дом. На пепелище были обнаружены тела 76-летних мужчины и женщины.

Следователи осмотрели тела, но криминала не нашли. Причины смерти будут ясны после проведения судмедэкспертизы.

По предварительным данным, дом вспыхнул из-за неисправной электрической проводки. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

