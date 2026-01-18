Мужчина погиб при пожаре в поселке Арья Нижегородской области

В поселке Арья Уренского округа на улице Горной произошёл пожар в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Площадь возгорания составила 36 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены 4 единицы техники и 14 сотрудников пожарной охраны. На месте пожара обнаружено тело погибшего 51-летнего мужчины.
Специалисты МЧС России проводят проверку и устанавливают причину возгорания.
Ранее сообщалось, что неисправные дымоходы стали причиной четырех пожаров в Нижегородской области 17 января.
