Мужчина погиб при пожаре в поселке Арья Нижегородской области Происшествия

В поселке Арья Уренского округа на улице Горной произошёл пожар в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Площадь возгорания составила 36 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены 4 единицы техники и 14 сотрудников пожарной охраны. На месте пожара обнаружено тело погибшего 51-летнего мужчины.

Специалисты МЧС России проводят проверку и устанавливают причину возгорания.

Ранее сообщалось, что неисправные дымоходы стали причиной четырех пожаров в Нижегородской области 17 января.